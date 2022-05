Hunderte Bürger feiern ihre neue Ortsmitte

Von: Ulrike Osman

Teilen

Vollbesetzte Biergartentische: Während an einem Ende des Platzes Türkenfelder Musik-Gruppen spielten, wurden am anderen Ende Essen und Trinken angeboten. © Ulrike Osman

Bürgermeister Emanuel Staffler nennt es „Türkenfelds neues Wohnzimmer“. Dorfentwicklungs-Chefin Luciana Pavoni spricht von einem „funktionalen Ort mit guter Aufenthaltsqualität“. Dass es sich auf dem neuen Dorfplatz gut aushalten lässt, stellten Hunderte Besucher bei der offiziellen Einweihungsfeier fest.

Türkenfeld – Vollbesetzte Biergartentische erstreckten sich dort, wo normalerweise Autos parken und E-Fahrzeuge an einer neuen Ladesäule aufgetankt werden können. Während an einem Ende des Platzes Türkenfelder Musik-Gruppen spielten, standen am anderen Ende die Besucher nach Kuchen und Deftigem an. Die Feuerwehr, die mit der Wirtsfamilie Drexl und dem örtlichen Hundeverein für die Verköstigung sorgte, hatte eigens 400 Schnitzel für die Feier paniert. Wem der Trubel zu viel wurde, der konnte sich zwischendurch mit der Fahrradrikscha durch den Ort fahren lassen, um „Kunst in Türkenfelder Gärten“ zu bewundern.

Von den Besuchern gab’s eine Menge Lob für den neu gestalteten Dorfplatz. Hedwig Christner aus Pleitmannswang lobte die Optik als „sehr ansprechend und harmonisch“. Peter Eberl, erst kürzlich nach dreijähriger Afrika-Rundreise nach Türkenfeld zurückgekehrt, gefällt die Veränderung in seinem Heimatort ebenfalls: „Der Platz ist toll hergerichtet. Man sieht die Mühe, die aufgewendet worden ist.“

Christoph Maier, als Mitglied der Türkenfelder Fotogruppe viel mit der Kamera im Ort unterwegs, begrüßt den neu gebauten Gehweg vor der Kirche. Dieser sei überfällig gewesen. Maier sorgt sich allerdings, dass wegen des abgesenkten Bordsteins „sowohl Fußgänger als auch Autofahrer meinen könnten, der Bereich gehört ihnen“.

Zur Verlangsamung des Verkehrs wurde die Kurve aus Richtung Moorenweiser Straße verschärft. Außerdem sollen die Autofahrer durch den neuen gelben Asphalt – ein Farbton, der nicht jeden Geschmack trifft – darauf aufmerksam gemacht werden, dass weniger Tempo und mehr Aufmerksamkeit gefordert sind.

„Ich würde sagen: Alles richtig gemacht“: Heike Hartmann (r.) mit Susanne Metzger. © Ulrike Osman

„Ich würde sagen: Alles richtig gemacht“, befand Heike Hartmann, Chefin der Raiffeisenbank Westkreis, und meinte damit das gut besuchte Fest ebenso wie das „sehr gelungene“ Ortszentrum. Die gebürtige Thüringerin hatte sich eigens für den Anlass ihr erstes Dirndl gekauft.

Der Dorfplatz heißt eigentlich Drexlhof und hat im Laufe seiner Geschichte schon vielfältige Nutzungen erlebt. Einst war er Treffpunkt der Bauern, denn hier stand eine Viehwaage, wie Bürgermeister Staffler zu berichten wusste. Und mag der Platz auch nicht der geografische Mittelpunkt des Orts sein, der symbolische ist er auf jeden Fall – das beweise schon die Flurnummer 1.

Bürgermeister Emanuel Staffler mit Erika Drexl: Die Seniorchefin der Gastwirtsfamilie hatte schon lange eine Aufwertung des Dorfplatzes angestrebt. © Ulrike Osman

Trotz des öffentlichen Charakters ist die Fläche nach wie vor im Privateigentum der Familie Drexl, die in ihrer ehemaligen Gastwirtschaft mittlerweile eine Pension betreibt. Seniorchefin Erika Drexl hatte schon lange eine Aufwertung des Platzes angestrebt, war sich aber der Tatsache bewusst, dass dies im Zusammenhang mit einem Umbau der Straße geschehen müsste. Dafür hatte die Gemeinde lange kein Geld. Erst im Rahmen der Dorfentwicklung wurde die mit knapp einer Million Euro geförderte Maßnahme möglich.