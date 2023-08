Ihr Garten ist ein Paradies für Vögel - Auszeichnung des Landesbunds

Von: Ulrike Osman

Heimische Sachen sind nicht knallbunt. Ich versuche, alles mit der Hand zu pflegen. Anja Teichert Die LBV-Plakette hat Anja Teichert an der Grundstücksgrenze nahe eines Spazierweges aufgestellt. „Ich möchte mit den Leuten ins Gespräch kommen“, sagt sie. © osman

Anja Teichert aus Zankenhausen bei Türkenfeld darf sich über eine Auszeichnung durch den Landesbund für Vogelschutz freuen. Ihr Garten ist besonders vogelfreundlich.

Zankenhausen – Auf den ersten Blick sieht Anja Teicherts preisgekrönter Garten nicht wie ein Garten aus. Es gibt keine abgezirkelten Beete, keinen akkurat gestutzten Rasen, keine angelegten Wege. Es geht auf dem Areal am östlichen Ortsrand von Zankenhausen nicht um oberflächliche Optik – sondern um ein wertvolles Stück Natur. Deshalb wurde die Fläche vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) heuer als vogelfreundlicher Garten ausgezeichnet.

Die LBV-Plakette hat Anja Teichert an der Grundstücksgrenze nahe eines viel benutzten Spazierwegs platziert. „Ich möchte mit den Leuten ins Gespräch kommen“, sagt die 44-Jährige. Wer hier vorbeikommt, soll die Fläche nicht als ungepflegtes Niemandsland wahrnehmen, sondern erkennen, dass Überlegung und Engagement dahinterstecken. Wer sich die Zeit nimmt, genauer hinzuschauen, entdeckt Schönheit und Vielfalt.

Was alles wächst

Hier wachsen Malven und Königskerzen, viele Kräuter wie Wiesenlabkraut, Echtes Labkraut, das alte Heilkraut Frauenmantel, das besonders insektenfreundliche Wiesenbockskraut, Hornklee und Johanniskraut. Es sind eher unscheinbare, aber wertvolle Pflanzen. „Heimische Sachen sind nicht knallbunt“, erklärt Anja Teichert.

Herrlicher Blick

Die Bauingenieurin will einen Beitrag gegen Monokulturen und zum Erhalt der Artenvielfalt leisten. Deshalb begann sie vor Jahren mit der Bienenhaltung. Um noch mehr zu tun, fragte sie einen befreundeten Landwirt, ob er nicht ein kleines Grundstück zu verpachten habe. Sie wollte auf etwa 200 Quadratmetern einen naturnahen Garten anlegen. Die Fläche, die der Landwirt ihr anbot, war dreimal so groß, kam also eigentlich nicht in Frage. Doch als die 44-Jährige zum ersten Mal hierher kam, den Zwetschgenbaum, die Kirschpflaume und die Hasel sah, dazu den herrlichen Blick über Wiesen und Wälder, war es um sie geschehen.

Vögel lieben das Areal. Amseln, Spatzen, Meisen, Buchfinken, Mönchsgrasmücken und Schwalben sind häufige Gäste. Denn hier finden sie Nahrung, die anderswo rar geworden ist.

„Man darf nie nur eine Spezies betrachten“, erklärt Anja Teichert. „Ein vogelfreundlicher Garten ist immer auch ein insektenfreundlicher Garten.“ Die wiederum brauchen heimische Gewächse. Deshalb hat Anja Teichert eine frühere Fichtenhecke entfernt und an ihrer Stelle heimische Wildsträucher wie Taubenkirsche, Wildrose und Schlehe angepflanzt. So soll eine neue, wertvolle Hecke entstehen.

Die Pflege des Gartens

Die 44-Jährige hat sich viel Wissen angelesen und viel ausprobiert. Mehrere Stunden in der Woche arbeitet sie in ihrem Garten. „Ich versuche, alles mit Hand zu pflegen, also zum Beispiel auch mit der Sense zu mähen.“ So bleiben die im Gras sitzenden Insekten am Leben, die ansonsten vom Mäher zerhäckselt würden. Das geschnittene Grün kommt auf ein Heubeet, in dem Kartoffeln gedeihen.

Sohn des Eigentümers hilft

Bei den schwersten Arbeiten hilft Thomas Steber, der Sohn des Grundeigentümers. Zum Start des Projekts pflügte er den Boden mit dem Bulldog um. Anja Teichert ging mit dem Handpflug hinterher und säte dann ein. Steber brachte ihr auch Feldsteine aus seinen Äckern. Zu einem Haufen aufgetürmt, fühlen sich Mauswiesel und Hermelin unter den Steinen wohl, eines Tages vielleicht auch Eidechsen und Schlangen. „Ich bin davon begeistert“, sagt die Zankenhauserin und lässt den Blick über ihr kleines Paradies schweifen. Am liebsten kommt sie morgens um sechs hierher, wenn die Welt gerade erwacht. Dann merkt sie: „Das hier ist meins.“

Kontakt

Anja Teichert würde sich gerne mit anderen Interessierten über naturnahe Gärten austauschen. Wer mit ihr in Kontakt treten möchte, erreicht sie per E-Mail an anja_teichert@gmx.de.

