Von: Ulrike Osman

Wenn das Türkenfelder Schulhaus saisonal geschmückt oder für Feste dekoriert wurde, dann hatte meistens Ingeborg Bayer die Hand im Spiel.

Türkenfeld – Als Fachlehrerin für Werken/Textiles Gestalten (WTG) ließ sie die Kinder in ihrem Unterricht kreativ werden und mit ihren Arbeiten zu einer wohnlichen Atmosphäre in den Räumlichkeiten beitragen.

Darüber hinaus unterrichtete Inge Bayer Ernährung und Soziales – ein weiteres beliebtes Fach. Mit ihren Hauswirtschaftsgruppen führte sie viele praktische Projekte durch und schuf ein wohltuendes Gegengewicht zum eher theoretischen Unterricht in den Hauptfächern. Sie galt als Lehrerin mit Leib und Seele, zugewandt, warmherzig, offen. Die Schüler spürten, dass sie ihr wichtig waren, fühlten sich wohl – und lernten umso besser. „Sie hatte eine wunderbare Art, die in unserer Gesellschaft einfach fehlt“, schrieb eine Freundin und Kollegin nach Inge Bayers Tod an die Angehörigen. „Inge war ein besonderer Mensch.“

Als mittleres von drei Kindern wuchs die Tochter eines Schreiners mit einem älteren und einem jüngeren Bruder in Heinrichshofen (Landkreis Landsberg) auf. Ihr schulischer Weg führte über die Realschule an die Berufsfachschule und weiter an die Fachakademie für Hauswirtschaft in Augsburg und das Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern in München.

Nach dem Abschluss verschlug es Inge Bayer jedoch zunächst als Hauswirtschafterin ins Seniorenheim Marthashofen in Grafrath und danach als Au-pair nach England. Von dort brachte sie neben guten Sprachkenntnissen eine ausgeprägte Begeisterung für die Queen und das Königreich mit. England – später auch Ägypten – war lange eines ihrer bevorzugten Reiseziele.

Ab 1986 arbeitete Inge Bayer als Fachlehrerin in und um Fürstenfeldbruck, zuletzt viele Jahre lang an der Grund- und Mittelschule Türkenfeld. Privat fuhr sie gern nach München oder an die oberbayerischen Seen, saß bei einem Cappuccino in der Sonne und pflegte viele Freundschaften. Als fast schon legendär gilt die große Zahl an liebevoll gestalteten Schulfesten, die sie organisierte. Mit ihren Brüdern und deren Familien traf sie sich gern sonntags zum Kochen beim Vater in Heinrichshofen. Als dieser mit zunehmendem Alter mehr Unterstützung brauchte, war Inge Bayer für ihn da und stellte klaglos ihre eigenen Interessen zurück.

Nach dem Tod des Vaters hatte sie kaum Zeit, über den Verlust hinweg zu kommen, bevor sie nur ein halbes Jahr später eine Krebsdiagnose erhielt. Ihrer fröhlichen, optimistischen Art entsprechend, bot Inge Bayer der Krankheit Paroli bis zuletzt. Sie wurde 62 Jahre alt. os

