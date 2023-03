Neue Klima-Agentur für drei Landkreise startet ins Frühjahr

Von: Thomas Steinhardt

Wollen den Klimaschutz voranbringen: (v.l.) Josefine Anderer, Agentur-Chef Andreas Weigand und Christian Klöpfer. © mm

Die neue Klima-Agentur startet mit personeller Verstärkung ins Frühjahr. Sie soll sich für die Energiewende in den Landkreisen Bruck, Starnberg und Landsberg stark machen.

Türkenfeld - Am 1. März hat der Wirtschaftsingenieur Andreas Weigand als Geschäftsführer seinen Dienst angetreten. Er wird unterstützt von Christian Klöpfer, der nach seinem Studium der Ingenieurökologie erste Berufserfahrungen im Unternehmen sammeln wird.

Die Starnberger Klimaschutzmanagerin Josefine Anderer hatte in den vergangenen fünf Monaten das Unternehmen kommissarisch aufgebaut und wird das Team weiterhin unterstützen. Weigand war bisher Referent für Fragen der dezentralen Energieversorgung bei den Stadtwerken München (SWM). „Ich freue mich, dass ich meine Leidenschaft und Energie für Klimaschutz und Energiewende jetzt für die drei Landkreise einsetzen kann“, wird er zitiert. „Ich sehe eine große Nachfrage nach Beratung und nehme wahr, dass hohe Erwartungen an die Agentur da sind.“ Die Geschäftsstelle der Agentur befindet sich in in Türkenfeld. E-Mail: buero@klima-agentur.bayern.

