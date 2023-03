Kulturverstrickungen: Am Dorfweiher blühen Blumen aus Wolle

Bunte Deko am Geländer: Mit zwölf anderen fleißigen Handarbeiterinnen haben (v.l.) Agnes Maria Forsthofer, Petra Wurzer und Ruth Rothert die Blumen hergestellt.

Türkenfeld

Von Ulrike Osman schließen

Es ist wieder bunt am Türkenfelder Dorfweiher. Ein breites, 37 Meter langes Band an Häkelblumen schmückt das Geländer. Gestrickte Baumschals um die Pfosten sorgen für zusätzliche Farbakzente.

Türkenfeld – Ein Jahr lang haben 15 begeisterte Handarbeiterinnen vom Türkenfelder Verein Kulturverstrickungen an der neuen Weiher-Deko gearbeitet. Die großen, farbenfrohen Blumen entstanden bei regelmäßigen „Sträkel“-Treffs (es wurde also gestrickt und gehäkelt) im Linsenmannsaal.

Wer sich die Zeit nimmt, das öffentliche Kunstwerk in Ruhe zu betrachten, entdeckt außerdem noch witzige Details, zum Beispiel eine kleine Strick-Biene oder zwei Blätter, die aussehen wie Schnecken.



Die Handarbeiten wurden an eine breite Bahn aus Hasendraht genäht. Dieser wiederum ist mit Kabelbindern am Geländer befestigt.



Im vergangenen Jahr hatten die Aktiven um die Vereinsvorsitzende Agnes Maria Forsthofer das Ufer des Dorfweihers mit Stricktieren geschmückt. Am 1. April erlebten sie eine böse Überraschung. Die liebevoll gefertigte Deko war in der Freinacht stark beschädigt, die Stricktiere abgerissen und in den Weiher geworfen worden.



Die Polizei ermittelte, doch die Verantwortlichen wurden nie gefunden. Erst kürzlich hat Agnes Maria Forsthofer ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft erhalten, dass die Ermittlungen eingestellt wurden.



Nun steht wieder eine Freinacht bevor. Doch die 64-jährige Vereinsvorsitzende hat keine Angst, dass sich der Vandalismus wiederholt. „Ich glaube nicht, dass die Täter sich das nochmal erlauben.“



Ihr war es wichtig, die Deko rechtzeitig zum Frühlingsanfang und zu Ostern anzubringen, „weil sich dann die Leute richtig freuen“. Der Zuspruch aus dem Ort zur urbanen Strick- und Häkelkunst, für die der Verein Kulturverstrickungen bekannt ist, sei groß.

