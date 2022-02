Lehmbrocken verletzt Bauarbeiter schwer am Kopf

Ein Arbeiter wurde schwer verletzt. © Marcel Kusch/dpa

Ein schwerer Unfall auf einer Baustelle in Türkenfeld hat das Leben eines Bauarbeiters und dessen Familie für immer verändert. Passierte das Unglück aus Leichtsinn – oder wegen fehlender Sicherheitsvorkehrungen?

Türkenfeld – Über diese Frage muss nun das Amtsgericht Fürstenfeldbruck entscheiden.

Der 45-jährige Arbeiter wurde im Juni 2019 in einem zwei Meter tiefen Graben von einem herabfallenden Lehmbrocken am Kopf getroffen und schwer verletzt. Ein Schlaganfall war die Folge. Außerdem erlitt der Familienvater einen Leberriss. Eine Hand wurde ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Mann wird wohl nie wieder arbeiten können.

Sicherheitsschulung

Auf der Anklagebank sitzen nun der Baggerfahrer (51), der den Graben ausgehoben hat, und der Geschäftsführer (47) der Baufirma. Letzterer erklärte am 1. Verhandlungstag lediglich, dass seine Firma regelmäßig Sicherheitsschulungen durchführe und dass auf den Baustellen ein striktes Alkoholverbot gelte. Das wurde aber zumindest am Unfalltag nicht eingehalten. Der unverletzt gebliebene Kollege des Arbeiters hatte knapp 1,6 Promille.

Der Baggerführer war vor Gericht etwas gesprächiger als der Geschäftsführer. Es sei geplant gewesen, die Verschalung nach dem Aushub anzubringen, erklärte er. Er habe den Arbeitern gesagt, sie sollten erst in den Graben steigen, wenn der gesichert ist. Als er die beiden Männer dann doch bereits vorab im Graben entdeckt habe, habe er sie sofort aufgefordert, diesen wieder zu verlassen. Doch es war zu spät.

Die Sicherung, die aus einem einzigen Stück bestanden habe, war laut einem weiteren Mitarbeiter der Firma am Unfalltag zwischen 11.30 und 12.30 Uhr zur Baustelle gebracht worden. Um 12.20 Uhr passierte das Unglück. Ein Polizist hatte danach keinerlei Stütz-Bretter auf der Baustelle gesehen.

Nach den Erläuterungen eines Vertreters der Berufsgenossenschaft, muss die Sicherung der Baugrube eigentlich beginnen, bevor diese ganz ausgehoben ist. Zunächst würden einige Zentimeter ausgebaggert, dann die Abstützung hineingelegt, weiter gebaggert und die Sicherung langsam immer weiter nach unten gedrückt. Der Experte berichtete zudem, dass es in der Vergangenheit bei der Baufirma bereits mehrfach Verstöße gegen Sicherheitsauflagen gegeben habe.

Umstrittene Höhe des Schmerzensgeldes

Bei diesem Sachstand berief der Richter ein Rechtsgespräch ein. Doch eine Einstellung des Verfahrens scheiterte am Schmerzensgeld für den Verletzten. Die Verteidiger fanden, 15 000 Euro würden reichen. Der Staatsanwalt hielt 50 000 Euro für eher angemessen.

Die Verhandlung wird Ende Februar fortgesetzt. Dann soll der zweite Arbeiter aussagen. Zudem versuchen Staatsanwalt, Verteidiger und Rechtsanwalt des Opfers sich bis dahin über die Höhe des Schmerzensgeldes zu einigen. Dann könnte das Verfahren möglicherweise doch noch eingestellt werden. sus

