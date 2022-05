Missglückter Scherz oder brachiale Kunstkritik ?

Von: Ulrike Osman

Das Sträkelkunstwerk an dem sich die Geister scheiden. Das Geländer des Dorfweihers wurde in bunte Wolle gehüllt. © mm

Seit ein paar Monaten war das Geländer am Türkenfelder Dorfweiher quasi ein Kunstwerk. Jetzt wurde es zerstört.

Türkenfeld – Es ist mit bunter Wolle umstrickt und umhäkelt. Auf jedem Pfosten thronte als besonderer Blickfang ein gestrickter Tierkopf. Zu Stande gebracht hat das der Verein Kulturverstrickungen. Doch seit der Freinacht ist den Mitgliedern der Spaß an ihrem Werk vergällt.

Unbekannte haben sämtliche Stricktiere abgerissen und in den Weiher geworfen. Ein aus dem Ruder gelaufener Freinachtscherz – oder steckt mehr dahinter?

„Ein Trauerspiel“, sagt die Vereinsvorsitzende Agnes Maria Forsthofer. Der Anblick der über 20 schwimmenden Wolltiere und die brachiale Gewalt, mit der sie abgerissen wurden, hat sie schockiert. Um nicht von Wind und Wetter gelockert zu werden, waren die Tierköpfe fest mit der Geländer-Umhüllung verstrickt. Es müsse jemand mit Messer oder Schere an der Wolle herumgesäbelt haben, so Forsthofer. „Das muss ewig lang gedauert haben. Oder es waren viele Täter.“

Mindestens 1000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit stecken in dem Strickprojekt. Nicht zu vergessen die Wolle. Pro Balken habe man leicht zehn Knäuel verbraucht. „Wir wollten so gerne, dass unser ,urbanes Sträkelkunstwerk’ noch beim Dorffest am 21. Mai zu sehen ist“, so die 63-Jährige traurig.

Die abgerissenen Tierköpfe wurden inzwischen aus dem Weiher gefischt, soweit sie nicht kaputt sind. © mm

Die Vereinsvorsitzende weiß, dass nicht jedem in Türkenfeld das Strickprojekt gefällt. „Das muss es ja auch nicht“, sagt sie. Gelegentliche kritische, manchmal auch böse Kommentare, machen ihr nichts aus. Die kämen meist von Älteren, „die nicht wollen, dass sich im Dorf was verändert“. Insgesamt überwiege der Zuspruch deutlich. Dass in letzter Zeit manchmal einzelne Tierköpfe schief auf den Pfosten saßen, hatte die Vereins-Aktiven noch nicht beunruhigt. „Wir haben gedacht, dass das der Wind war“, so Forsthofer. Vor einigen Wochen seien allerdings schon einmal drei Tiere weggerissen worden, eines ist seitdem verschwunden.

Forsthofer hat jetzt die Polizei eingeschaltet. Die ermittelt bei einer Gruppe Jugendlicher. Doch Zeugen gibt es für den Vandalismus nicht. Inzwischen konnten fast alle Stricktiere aus dem Wasser gefischt werden. Doch sie wieder auf die Pfosten zu setzen und an der Geländer-Umhüllung zu befestigen, wäre ein Haufen Arbeit.

Ob die ehrenamtlichen Handarbeiterinnen das noch einmal auf sich nehmen wollen, ist fraglich. Wenn, dann soll das Ganze mit einer Spendenaktion zugunsten der Kulturverstrickungen verbunden werden. Forsthofer ist empört darüber, dass der Vandalismus die viele freiwillige Arbeit mit Füßen tritt. „Es geht einfach nicht, dass man Ehrenamt so zerstört.“

