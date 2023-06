Neue Energie-Agentur für drei Landkreise: Beratung in Sachen Klimaschutz

Teilen

Die Sonne geht hinter Windrädern auf. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Klimakrise und Energiewende werden derzeit heiß diskutiert. Doch wie sollen die geforderten Veränderungen möglich werden?

Dabei helfen will die neu gegründete Klima-Agentur mit Sitz in Türkenfeld. Ein Gespräch mit Geschäftsführer Andreas Weigand.

Was genau muss man sich unter der Klima-Agentur vorstellen?

Die KLIMA³-Energieagentur ist ein Gemeinschaftsunternehmen der drei Landkreise Fürstenfeldbruck, Starnberg und Landsberg am Lech. Gegründet wurde die gemeinnützige GmbH nach Beschluss durch die jeweiligen Kreistage im vergangenen Jahr. Zu unseren Kernaufgaben gehört die Beratung rund um die Themen Energiewende und Klimaschutz. Dabei sind wir nicht nur Ansprechpartner für Privathaushalte, sondern unterstützen die Kommunen in den drei Landkreisen bei der Umsetzung von deren Energie- und Wärmewendeprojekten. Perspektivisch wird auch die Begleitung von Unternehmen zu unseren Aufgaben gehören. Letztlich werden wir alle gemessen an gebauten Windrädern und Solaranlagen, eingebauten Wärmepumpen, umgesetzten Wärmenetzen und sanierten Gebäuden. Als Agentur wollen wir Projekte auf den Weg bringen und begleiten.

Vor kurzem haben Sie die Arbeit aufgenommen. Was ist bereits in die Wege geleitet?

Andreas Weigand ist der Geschäftsführer der neuen Klimaagentur für drei Landkreise. © mm

Seit Februar bieten wir in Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale Energieberatungen für Privatpersonen in unserem Büro in Türkenfeld an. Parallel sind wir im Gespräch mit den Akteuren in den Landratsämtern, Energiewendevereinen und Bürgermeistern. Das versuche ich persönlich zu machen, denn es geht nichts über den persönlichen Kontakt vor Ort. Bei 66 Kommunen ist das eine echte Herausforderung, aber man lernt viel über die drei Landkreise. Von einzelnen Kommunen werde ich bereits gebeten, beispielsweise in Gemeinderatssitzungen über unsere Arbeit und Herausforderungen der Energiewende zu sprechen oder diese Gremien in Entscheidungen zu begleiten. Außerdem muss man immer das Ohr am Puls der Energiewirtschaft haben, also Gesetzestexte lesen, technische Innovation verfolgen und so weiter. Gleichzeitig ist es jetzt vor allem wichtig, dass die Menschen in der Region die Energieagentur und unser Beratungsangebot kennenlernen.

Die Agentur ist ja für drei Landkreise zuständig. Klappt die Abstimmung?

Wir sind angetreten, um die Ziele der Landkreise in den Bereichen Energie- und Wärmewende umzusetzen. Deswegen arbeiten wir eng mit den Klimaschutzmanagern der Landkreise zusammen. Darüber hinaus ist uns die ehrenamtliche Unterstützung durch die Energiewendevereine vor Ort sehr wichtig. Ich habe bereits vor meinem Dienstantritt die „großen“ Energiewendevereine und Energiegenossenschaften der drei Landkreise eingeladen. Wir treffen uns inzwischen regelmäßig.

Es gibt bei der Energiewende viele Felder zu beackern. Haben Sie sich einen Schwerpunkt gesetzt?

Wir richten uns natürlich nach den Anfragen unserer „Kunden“ – beispielsweise ist das Thema Heizen durch die Bundespolitik viel mehr in den Fokus gerückt. Wir haben reagiert und bauen insbesondere für die bald für Städte und Gemeinden verpflichtende sogenannte Kommunale Wärmeplanung unser Angebot aus. Im Bereich Energieberatung für Bürger werden die Anfragen wesentlich umsetzungsnäher. Auch hier sehen wir uns genau an, wie die Bürger bestmöglich unterstützt werden können. Und persönlich haben mich die letzten Jahre meiner Laufbahn im Bereich der „Smart Grids“ geprägt, also intelligente Stromnetze, mit denen die Erzeugung, Verteilung und Speicherung der erzeugten Energie koordiniert wird. Insbesondere unsere Verteilnetze werden sich verändern. Durch Wärmepumpen, PV-Anlagen und Elektromobilität müssen die Netze flexibler und digitaler werden.

Windkraft, Solaranlagen: Was hat Ihrer Meinung nach das größte Potenzial in der Region?

Zur Erreichung der Klimaschutzziele brauchen wir einen beherzten Ausbau der Windkraft und der Photovoltaik gleichzeitig. Wir schauen uns derzeit die Zahlen an und wollen ein Zielbild für die Landkreise entwickeln. Aber hier bestehen große Abhängigkeiten zwischen den Sektoren. Beispielsweise senkt eine Geothermieanlage den Anteil der Wärmepumpen und damit die dafür benötigte Erzeugungsleistung. Darüber hinaus brauchen wir Speicher, beispielsweise durch bidirektional ladefähige Elektroautos. Auch hier sind wir im Austausch mit Forschungseinrichtungen, dem Planungsverband und vielen weiteren Partnern.

Das geplante Heizungsgesetz sorgt derzeit ja für hitzige Debatten. Wie glauben Sie, wäre die so genannte Wärmewende zu erreichen?

Die Diskussion ist inzwischen hochemotional. Dabei liegen aus technischer Sicht alle Optionen auf dem Tisch. Ich freue mich, dass mit der kommunalen Wärmeplanung ein Instrument geschaffen wird, um Maßnahmen zu identifizieren, einen Plan zur Umsetzung aufzustellen und dessen Erfolg zu messen. Am Ende werden es Fern- und Nahwärmenetze, im dezentralen Bereich vor allem Wärmepumpen sein. Bei Holz muss man genau hinsehen: gegen einen Kachelofen mit Holz aus lokalen Wäldern ist wohl nichts einzuwenden. Skeptischer bin ich bei Pellets, deren Holz oft weite Strecken zurücklegt. Die allgemeine Erwartung, dass Wasserstoff großflächig in Gasheizungen zum Einsatz kommt, teile ich nicht. st

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.