„Das Gras am Straßenrand war einfach zu lecker“: Ausgebüxte Pferde halten Polizei auf Trab

Zwei ausgebüxte Pferde haben am Donnerstag Mittag die Polizei auf Trab gehalten. Die Tiere waren friedlich. Aber auch störrisch.

Moorenweis/Türkenfeld - Entdeckt wurden die beiden imposanten Tiere von einem Mitarbeiter der Straßenmeisterei. Er sicherte die Straße von Moorenweis Richtung Türkenfeld ab, bis die Polizei vor Ort war. Dabei half auch ein zufällig hinzukommender Tierarzt. Schnell wurde auch die dazugehörige Koppel und der beschädigte Zaun festgestellt, wie die Polizei berichtet.

Obwohl sie sich von der eintreffenden Streife anfassen und streicheln ließen, bewegten sich die störrischen Tiere keinen Meter dorthin, berichtet die Polizei. „Das Gras am Straßenrand war einfach zu lecker“, schreibt Klaus Meissner von der Inspektion in Fürstenfeldbruck. Da sie immer wieder auf die Fahrbahn der Kreisstraße liefen, sicherten die Beamten die Fahrbahn ab und ließen den Verkehr nur langsam vorbeifließen.

Bei mehreren Pferdehöfen in der Umgebung wurde dann telefonisch angefragt. So sprach sich der Vorfall offensichtlich in der Pferdehalterszene herum, so dass sich der Eigentümer aus Geltendorf meldete. Er kümmerte sich schließlich um seine Ausreißer. Zuvor hatte eine „rührige Pferdekennerin“ die Tiere noch mit Zaumzeug eingefangen.

