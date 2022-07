Motorrad-Legende präsentierte sich seinen Fans in Sachsen

Von: Helga Zagermann

Der erfolgreichste deutsche Motorrad-Straßenrennfahrer und seine treuen Begleiter: Toni Mang auf der Weltmeistermaschine in der Inninger Werkstatt mit Sepp Schlögl (l.) und Sepp Metz. © Andrea Jaksch

Er ist mal wieder auf seine alte Kawasaki gestiegen: Am Wochenende war Toni Mang aus Zankenhausen in der Legendenklasse beim ADAC-Sachsenring-Classic bei Chemnitz vertreten. Dass er dort eine Menge Autogramme schreiben würde, hatte der 72-Jährige schon geahnt: „Aber dass es so viele sein werden, hätte ich nicht gedacht“, sagt der fünffache Motorrad-Weltmeister.

Türkenfeld – Viel Spaß bereitete Mang die Tour mit seiner 350er-Kawasaki, der Weltmeistermaschine der Jahre 1981 und 1982. „Es war wunderbar, vor Tausenden Zuschauern um den Ring zu fahren.“ Etwas ärgern musste sich der immer noch erfolgreichste deutsche Straßen-Motorrad-Rennfahrer über die Veranstalter. „Im ADAC-Büro wollte man mir die Startnummer 46 geben“, erzählt Mang. Aber die 46, mit der der sechsfache Moto-GP-Weltmeister Valentino Rossi weltberühmt wurde, wird ihm zu Ehren nicht mehr vergeben. „Das macht man nicht. Sie wollten es aber erst nicht ändern, das war ein Mordszirkus.“ Doch Mang blieb hart – und bekam die Startnummer 1, die auch auf seinem Motorrad steht.

Bei der Großveranstaltung für Fans der Motorsport-Historie wurde die glorreiche Vergangenheit gefeiert. Fans durften ins Fahrerlager, dicht ran an die Idole von einst und ihre alten, aber frisch herausgeputzten Rennmaschinen.

Welchen Status Mang im Motorradsport hat, war im Programm der dreitägigen Veranstaltung klar zu sehen: Er trat in der „Legendenklasse“ an. Die Legenden trugen aber kein Rennen aus, Mang und die Kontrahenten von damals rollten auf Präsentationsfahrten um den Sachsenring. Drei Motorräder hatten Mang, seine Frau Renate Mang und seine Mechaniker Sepp Schlögl und Sepp Metz im Gepäck. „Die Leute sollen ja was zum Schauen haben“, sagte Toni Mang im Vorfeld der Veranstaltung.

Also doch die Nummer 1: Toni Mang musste um die Startnummer kämpfen, die auch auf seiner Maschine steht. © SYSTEM

Bestaunen durften die Fans unter anderem einen Eigenbau aus der Frühzeit der Karriere und die 350er-Kawasaki, die Maschine, mit der er 1981 und 1982 Weltmeister wurde. „Ein borstiges Motorrad“ sei die giftgrüne „Kawa“ mit den goldenen Felgen, sagt Sepp Metz, der damals als junger Kerl zu Mangs Team gehörte und für ein Rennen sogar nach Südafrika mitflog. Er, Schlögl und Mang hatten das Gefährt eine Woche vor dem ADAC-Sachsenring-Classic im Inninger Gewerbegebiet getestet, wo ihre Werkstatt ist. Die wesentliche Erkenntnis: Das 90 Kilo schwere Motorrad anschieben, drauf springen und losfahren – das schafft die 72-jährige Legende heute verständlicherweise nicht mehr. „Das liegt nicht nur am Gewicht“, erklärt Mang. „Der Motor hat eine enorm hohe Verdichtung, die Maschine ist sehr schwer zu starten.“ Deshalb hatten die Männer eine externe Startmaschine mit zwei Antriebsrollen nach Sachsen mitgenommen.

Wenn sich Mang dann drauf schwingt, lautet seine Devise: „Vorsicht ist geboten, damit nichts kaputt geht und ich nicht stürze. Es sind gute Straßenreifen drauf, keine Rennreifen.“

Für den gebürtigen Inninger war die Tour nach Sachsen etwas Besonderes – an einer ähnlichen Veranstaltung hatte er sich zuletzt vor fünf Jahren auf dem Hockenheimring beteiligt. „Das ist ein enormer Aufwand, ich mache so etwas nur noch ganz selten.“ Das große Fest und Wiedersehen genossen dann alle – Mang hatte in einer Kühlbox 50 Weißwürste mitgebracht. TOBIAS GMACH