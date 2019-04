Neuer Leiter im Türkenfelder Forstrevier

Michael Rampp, der neue Leiter des Forstreviers Türkenfeld, liebt seinen Beruf. Dabei hatte er ursprünglich einen ganz anderen Weg eingeschlagen.

Türkenfeld – Eigentlich wollte Michael Rampp alles andere werden als Förster. Als Kind einer Waldbesitzerfamilie hatte er früher viel zu viele Wochenenden bei der Holzarbeit helfen müssen. Doch schon im ersten Semester seines BWL-Studiums merkte er, dass es ihn doch zu einem Freiluft-Beruf zog, und so schwenkte er um auf Forstwirtschaft. Seit Kurzem ist der 31-Jährige jetzt als Leiter des Forstreviers Türkenfeld Ansprechpartner für die Waldbesitzer im westlichen Landkreis.

Die Wälder im Südwesten

Zu seinem Revier gehören Grafrath, Kottgeisering, Jesenwang, Moorenweis und Türkenfeld. Hier hat er ein großes, helles Büro über dem Bioladen im Ortszentrum – und ein gutes Beispiel nachhaltiger Forstwirtschaft vor der Haustür. „Der Türkenfelder Gemeindewald ist vorbildlich“, lobt Rampp und zeigt bei einem kurzen Rundgang auf die vielen verschiedenen Baumarten, die dort auf kleiner Fläche wachsen. Dass dazwischen ein abgestorbener Stamm steht, ist keine Nachlässigkeit, sondern ein Beitrag zur Biodiversität. „Das Totholz dient als Rückzugsort für verschiedenste Arten von Pilzen, Käfern und Vögeln“, erklärt der Förster.

Ärger über weggeworfenen Müll

Ärgerlich wird er, wenn er in den Wäldern über achtlos weggeworfenen Müll stolpert. An diesem Vormittag zieht der 31-Jährige unter Laubschichten ein Plastikgehäuse hervor. „Das ist von einem Computerbildschirm“, sagt er fassungslos. Was veranlasst jemanden, so etwas hier abzulagern, statt auf den Wertstoffhof zu fahren?

Michael Rampp ist ein gefragter Mann in diesen ersten Frühlingswochen. Viele Waldbesitzer wollen seine Beratungstermine in Anspruch nehmen. Seit dem Zunehmen von Wetterextremen – Stürme, Hitze, Trockenheit – setze sich ein Umdenken durch, hat der gebürtige Memminger festgestellt. „Die Leute sind interessiert und willig, beim Thema Waldumbau mitzugehen.“

Führungen geplant

Toll würde er es finden, wenn Waldbesitzer öffentliche Führungen anbieten würden, um Wald-Unkundigen einen Einblick zu geben – „nach dem Motto, tue Gutes und rede darüber“. Rampp selbst betätigt sich seit vielen Jahren ehrenamtlich im Bereich Waldpädagogik. „Ich gehe gern mit Jugendgruppen in den Wald. Das finde ich total wichtig.“

Der Öffentlichkeit wirft er einen manchmal zu emotionalen Umgang mit dem Thema vor. „Die Waldbesitzer sind nicht die Bösen, nur weil sie Bäume fällen.“ Vielmehr sei die Forstwirtschaft in Bayern auf einem guten Weg. „Eine punktuelle Holzernte wie bei uns gibt es kaum irgendwo auf der Welt“, betont Rampp. „Das ist nachhaltig.“ Auf einem Wildnistrip durch Sibirien hat er das andere Extrem kennengelernt – riesige Flächen, die auf einen Schlag abgeholzt wurden. Sein Fazit: „Was wir hier in Bayern haben, wird massiv unterschätzt.“

Geniales Amt

Bevor er in die Region kam, arbeitete Rampp dreieinhalb Jahre in Bamberg im Bereich Waldnaturschutz. Nun ist er „total glücklich“ auf seinem neuen Posten. „Das Amt ist genial, die Kollegen super.“ Die Waldbesitzer dürfen sich an ihn gewöhnen. Nach zuletzt vielen Wechseln auf der Stelle hat Rampp nicht vor, in absehbarer Zeit wieder zu verschwinden. „Ich will auf jeden Fall lange bleiben.“