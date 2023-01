„Es sind nur Worte“: Neuer Gedichtband von junger Türkenfelderin

Von: Helga Zagermann

Teilen

Anna Münkel mit ihrem neuen Gedichtband „Es sind nur Worte“. © mm

„Es sind nur Worte“: So heißt der neue Gedichtband von Anna Münkel. Doch aus diesen „nur Worten“ macht die inzwischen 21-Jährige aus dem Türkenfelder Ortsteil Zankenhausen seit vielen Jahren wunderschöne Lyrik.

Türkenfeld – Mit neun Jahren schrieb sie erste Texte, als sie zwölf war, erschien das erste Buch der Schülerin der Montessori-Schule Inning – und führte sie zur Buchmesse nach Leipzig. Auch der Lyriker und Verleger Anton G. Leitner aus Weßling (Kreis Starnberg), Sohn des legendären Direktors des Carl-Spitzweg-Gymnasiums in Germering, wurde früh auf das Können des Mädchens aufmerksam. Er gibt ihren neuen Lyrikband „Es sind nur Worte“ heraus.

Sprache im Wandel

„Worte können Glauben schenken, Worte können Hoffnung geben, Worte können Lächeln hervorrufen, Worte können Herzen erwärmen“: So beginnt eines ihrer Gedichte. Anna Münkel will der Sprache eine Bühne geben. Denn Sprache sei „ immer im Wandel und Spiegelbild der jeweiligen Zeit“ – sei es nun Jugend-, Gender- oder Kiezsprache. Aber auch Dialekte hat sie im Blick.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der mehrfach preisgekrönte Lyriker und Verleger Anton G. Leitner schwärmt von der jungen Frau, deren Markenzeichen Hüte sind, mal orangefarben, mal rot. Leitner sagt über sie: „Sie brennt für Rhythm und Rhyme.“ Ihre Zeilen seien seit jeher dann besonders eindringlich, „wenn sie sich nah am Lied bewegt, mit Strophen und Refrains und dem Stilmittel der rhythmischen Wiederholung“. Dann wolle er „als Leser und leidenschaftlicher Jazzfan am liebsten mindestens ein Bein mitwippen lassen“, schreibt der Verleger in seinem Vorwort zum neuen Lyrikband.

Auftritte

Die 21-Jährige trägt ihre Texte auch gerne hinaus in die Öffentlichkeit. Auftritte hatte Anna Münkel zum Beispiel in der Münchner Schauburg, bei den Kreiskulturtagen im Landkreis Landsberg am Lech, beim Fünf-Seen-Filmfestival, bei „Kunst hält Wache“, dem Landsberger Kultursommer, beim Lyrikwettstreit um den Hochstadter Stier, beim Kulturfest in Steinebach am Wörthsee und bei den Premieren zu Leitners Lyrikzeitschrift „Das Gedicht“ im Münchner Literaturhaus sowie im Lyrikkabinett München.

Mit dem Erlös aus ihren Gedichtbänden unterstützt Anna Münkel immer wieder soziale Projekte, unter anderem für Flüchtlingskinder. Auch mit dem Gedichtband „Es sind nur Worte“ will sie jungen Menschen helfen, „denen es nicht so gut geht wie mir“. zag

Der Lyrikband

„Es sind nur Worte“ von Anna Münkel wird herausgegeben von Anton G. Leitner und erscheint im Bauer-Verlag Thalhofen. Das Buch kostet zwöf Euro. ISBN-Nummer 978-3-9551-172-2. Weitere Infos im Internet auf www.anna-muenkel.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.