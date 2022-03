Schwerer Unfall auf Baustelle: Richter wartet auf Zeugen

Auch der zweite Verhandlungstag am Brucker Amtsgericht, in dem ein schwerer Unfall auf einer Baustelle in Türkenfeld im Juni 2019 strafrechtlich aufgearbeitet wird, endete ohne Urteil. Es folgt ein dritter Verhandlungstag, weil ein Kollege des Verletzten vernommen werden soll. Er ist derzeit in seiner Heimat Polen.

Türkenfeld – Bei dem Unfall war ein Bauarbeiter in einem zwei Meter tiefen ungesicherten Graben von einem abstürzenden Lehmbrocken so schwer verletzt worden, dass er wohl nie wieder arbeiten können wird. Der Familienvater (45) hatte unter anderem eine Hirnblutung und nachfolgend einen Schlaganfall erlitten. Angeklagt wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung sind der damalige Baggerfahrer (51) und der frühere Geschäftsführer der Maisacher Baufirma, ein Bauingenieur (47).

Erst am zweiten Verhandlungstag kam zutage, dass der 47-Jährige gar nicht mehr Geschäftsführer ist. Es hatte sich überraschend ein Zeuge gemeldet: ein österreichischer Berufsoffizier, der mit der Mitgesellschafterin verheiratet ist. Er berichtete, dass seine Frau seit Jahresbeginn 2022 alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin der Maisacher Firma ist. Der Angeklagte sei aus dem Unternehmen ausgeschieden. Zwar habe die Gesellschafterversammlung im Juni 2021 beschlossen, dass der 47-Jährige begonnene Bauvorhaben noch beenden solle. Doch da sich der Ingenieur „überwiegend nicht an das gehalten hat, was besprochen war“, sei ihm „jegliche Tätigkeit untersagt worden“.

Problem sei gewesen, so berichtete es der Zeuge, dass sich der Ingenieur „nicht um die Sicherheit gekümmert hat“. Der Zeuge konnte aber nicht beantworten, ob dies auch zur Zeit des Unfalls im Juni 2019 schon so gewesen sei.

Der angeklagte Ingenieur beantwortete vor Gericht keine Fragen – im Gegensatz zu seinem Mitangeklagten, dem Baggerfahrer. Doch vor jeder Antwort beriet sich dieser mit seinem Rechtsanwalt. Dies hatte zur Folge, dass nach jeder Frage des Richters oder des Staatsanwaltes die Verhandlung für etwa fünf bis zehn Minuten unterbrochen wurde. Anschließend gab der Rechtsvertreter des Baggerfahrers für seinen Mandanten jeweils eine Erklärung ab.

Ein wichtiger Zeuge, der bereits am ersten Verhandlungstag nicht erschienen war, kam auch am zweiten nicht: der Kollege des schwer verletzten Arbeiters. Er ist in Polen und soll nun nach seiner Rückkehr nach Deutschland gehört werden. sus