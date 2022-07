Der Focus liegt auf Sportpferden: Aus der Peutenmühle soll ein Reitstall werden

Türkenfeld

Seit längerer Zeit wird für die denkmalgeschützte Peutenmühle ein Nachnutzungskonzept gesucht. Nun soll das an der Kottgeiseringer Straße gelegene Anwesen samt landwirtschaftlichem Gebäude und Grünland verkauft werden.

Türkenfeld – Ein Ehepaar aus Fürstenfeldbruck möchte auf dem Gelände eine Reitanlage und ein Wohnhaus errichten.

Kathrin Roida und ihr Mann Michael Amann-Roida wollen ihr Vorhaben nach den Worten von Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU) „nicht mit der Brechstange der landwirtschaftlichen Privilegierung“ durchdrücken, sondern streben einen Konsens mit der Gemeinde an. Roida betreibt in Bruck gemeinsam mit ihrem Mann das Hofgut Ludwigshöhe, wo sie Sportreiter und Pferde ausbildet. Dort stoße man räumlich an die Grenzen, weshalb man sich verändern wolle, so das Ehepaar. Die Peutenmühle biete dafür mit neun Hektar Weideflächen genügend Raum.

In der geplanten Reitanlage sollen maximal 27 Pferde unterkommen. Der Fokus liegt auf Sportpferden, nicht auf Freizeitreiterei. „Wir werden nicht Pflaumdorf II“, betonte Roida in Anspielung auf einen Ponyhof in der Nachbargemeinde Eresing (Landkreis Landsberg). Neben einer Reithalle mit Stall und Lager sind ein Longierzirkel mit Führanlage, Außenpaddocks und eine Vergrößerung des bereits bestehenden Reitplatzes geplant. Ein neues Wohnhaus soll das Zuhause für das Ehepaar mit seinen beiden Töchtern (vier und sieben Jahre alt) werden.

Der Denkmalschutz

Das denkmalgeschützte Mühlengebäude selbst spielt in den Plänen allerdings vorerst nur eine Nebenrolle. Unter Umständen würde man dort Praktikanten unterbringen, so Amann-Roida. Eine Restaurierung werde man in den nächsten fünf bis sechs Jahren nicht angehen. Das beunruhigte Dritte Bürgermeisterin Sabeeka Gangjee-Well (Grüne). „Das Gebäude ist von überregionaler Bedeutung, und es ist in sehr schlechtem Zustand.“ Es liege im ureigensten Interesse der Gemeinde, dass die ehemalige Wassermühle restauriert werde.

Der älteste Teil des zweigeschossigen Einfirstbaus stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Amann-Roida erklärte, der kurzfristige Fokus liege auf der Reitanlage. Dort erwirtschaftete Überschüsse könnten später in das Baudenkmal investiert werden. Noch sei die Mühle nicht gutachterlich untersucht worden. „Wir wissen nicht, was auf uns zukommt.“

