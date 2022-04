Sportplatz-Verlegung auf Eis nach gescheitertem Grundstückskauf

Von: Ulrike Osman

Das Türkenfelder Rathaus. © Weber

Aus der Verlegung des Sportplatzes neben das Schulgelände wird vorläufig nichts. Die Verhandlungen über den Ankauf der notwendigen Grundstücke sind gescheitert, da sich die Gemeinde mit einem Teil der Eigentümer nicht auf einen Preis einigen konnte.

Türkenfeld – Der Gemeinderat beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung nicht-öffentlich mit dem Thema. Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU) teilte im Anschluss mit, dass ein einstimmiger Beschluss gefallen sei. Demnach ist „im Moment nicht mit allen betroffenen Grundstückseigentümern eine Verständigung auf die Ankaufs- beziehungsweise Verkaufskonditionen möglich“.

Durch den Umzug des Sportgeländes sollen an dessen jetzigem Standort „An der Kälberweide“ neue Gewerbe- und Wohnbauflächen entstehen. Beides wird dringend benötigt, vor allem jedoch der Gewerbegrund. Dass ein Teil der Grundstücke für Wohnbau verwendet werden soll, dient hauptsächlich der Gegenfinanzierung für die hohen Belastungen, die mit dem Neubau einer Sportanlage auf die Gemeinde zukommen würden.

Der Wunsch ist, das gesamte Sportgelände inklusive Tennisplätzen und Stockschützenbahn an die Zankenhausener Straße zu verlegen. Man geht von einem Flächenbedarf von rund fünf Hektar aus, von denen der größte Teil sich nicht im Besitz der Gemeinde befindet. Die Verhandlungen über einen Ankauf des Geländes liefen schon lange – Staffler übernahm das Projekt bereits von seinem Amtsvorgänger Pius Keller.

Der Sportverein steht hinter den Plänen und wollte vom Verkaufserlös des alten Grundstücks ein neues Vereinsheim bauen. Nach dem Umzug wären alle Abteilungen wieder gemeinsam an einem Standort, was im Moment nicht der Fall ist: Einige nutzen das Sportgelände, andere die Schulturnhalle.

Die Gemeinde betont, dass sie langfristig am Ziel der Sportplatzverlegung festhalten will. „Sollten sich in der Zukunft Möglichkeiten ergeben, die notwendigen Grundstücksgeschäfte zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen abzuschließen, werden wir diese Möglichkeit ergreifen“, so Bürgermeister Emanuel Staffler. „Die Tür ist nicht auf Dauer zu.“

