Spur der Verwüstung nach Partys - Bretter herausgerissen und angezündet

An fünf Orten im Gemeindegebiet

Von Eva Strauß schließen

Party-Vandalismus und wild entsorgter Müll in Türkenfeld: An gleich fünf Stellen ist am vergangenen Wochenende im Gemeindegebiet gewütet worden. Besonders schlimm war es am Gollenberg. Sogar von Party-Tourismus ist die Rede.

Türkenfeld – Der Gollenberg ist ein beliebtes Ziel für Spaziergänger, aber auch für Feierwütige. Deshalb sind dort des Öfteren Hinterlassenschaften von Partys zu finden. Doch das Bild, das sich nach diesem Wochenende bot, war besonders erschreckend. Umgedrehte Bierkästen, Flaschen und Müll. Daneben Überreste von wilden Feuerstellen. Teilweise wurden sogar Bretter mit brachialer Gewalt aus den Sitzbänken herausgerissen „um Feuer zu machen“, wie Bürgermeister Emanuel Staffler erklärt.

+ In einer Wiese am Gollenberg liegen Berge von Kleidung. © mm

Der Türkenfelder Rathauschef muss eine traurige Bilanz des vergangenen Wochenendes ziehen. Denn nicht nur am Gollenberg wurde gewütet. Rowdies haben die Scheiben der Bahnhofsunterführung eingeschlagen oder verschmiert. Ob es sich um die gleichen Täter handelt, ist unklar. Staffler vermutet aber einen Zusammenhang.

„Wir haben festgestellt, dass wir schöne Aussichtspunkte haben, die regelmäßig frequentiert werden“, erklärt der Bürgermeister. Auch Gruppen von außerhalb kämen mit der S-Bahn nach Türkenfeld, um dort Party zu machen. „Das würde unterstreichen, dass oft auch etwas am Bahnhof in Mitleidenschaft gezogen ist“, so Staffler.

Doch nicht nur am Gollenberg wurde gefeiert, sondern auch rund um den Dorfweiher – bis spät in die Nacht hinein, laut und rücksichtslos. Irgendwann ist den Anwohnern der Kragen geplatzt. „Um 4 Uhr in der Früh sind die raus und haben gesagt: Jetzt ist Schluss“, berichtet Staffler. „So wurde es mir zumindest erzählt. Am Tag danach lagen rund um und im Weiher leere Flaschen – und natürlich Abfall.

+ Eine Bank wurde von den Vandalen zerstört, um an Feuerholz zu kommen. © mm

Wild entsorgter Müll ist auch am Schöneberg und an der Waldkapelle gefunden worden. In der Nähe des kleinen Gotteshauses entdeckte ein Jäger große Mengen an Abfall und Säcke voll mit Altkleidern. Wie Staffler erzählt, seien dort die Tage zuvor Wild-Camper beobachtet worden. „Dann waren die Camper weg, und der Müll war da.“

Der Bürgermeister appelliert an die Türkenfelder und Besucher von außerhalb, anständig mit öffentlichem und privatem Eigentum umzugehen. Wer Vandalismus beobachtet, sollte sich direkt an die Polizei wenden. Nur so sei eine Verfolgung der Störenfriede möglich.

Eine örtliche Sicherheitswacht einzurichten, worüber man beispielsweise in Maisach nachdenkt und die in Olching bereits beschlossene Sache ist, ist für Staffler keine Option. „Wir sind eine Gemeinde von unter 4000 Einwohnern“, sagt er. Da könne man noch gegenseitig hinschauen und aufpassen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.