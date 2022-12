Straßen-Sanierung: Prioritäten-Liste erstellt

Von: Ulrike Osman

Teilen

Türkenfeld hat eine Prio-Liste erstellt. © dpa (Symbolbild)

Zum ersten Mal hat Türkenfeld einen vollständigen Überblick über den Zustand seiner Straßen. Es gibt einiges zu tun.

Türkenfeld – Anhand einer Prioritätenliste sollen nun die größten Sanierungsfälle in Angriff genommen werden. Um die gesamte Liste abzuarbeiten, werde man nach den Worten von Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU) allerdings „zwei Jahrzehnte oder länger“ brauchen. „Denn wo soll das Geld herkommen?“

Sebastian Klaß, in der Verwaltung zuständig für gemeindliche Bauprojekte und Infrastruktur, hat sich das ganze Jahr über mit dem Thema beschäftigt. Herausgekommen ist eine detaillierte Bestandsaufnahme jeder einzelnen Straße im Ortsgebiet. Ausgenommen waren die Kreisstraßen – also die During-, Beurer, Moorenweiser und Zankenhausener Straße. Für diese ist die Gemeinde nicht zuständig. Die Verkehrswege der Gemeinde unterteilte Klaß je nach Bedeutung in Hauptverkehrs-, Sammel- und Wohnstraßen.

Erfasst und bewertet wurden unter anderem Ober- und Unterbau, Entwässerung, die Anzahl von Rissen und Löchern sowie der Zustand von Seitenbereichen, Wasser- und Abwasserleitungen. Auf dieser Basis ist eine Reihung der dringendsten Sanierungskandidaten entstanden. Je höher die Bedeutung und je größer die Schäden, desto weiter vorne auf der Liste landeten die Straßen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Ganz oben steht die Bahnhofstraße, deren Sanierung und Ausbau im Rahmen der Dorfentwicklung bereits läuft. Auf Platz zwei steht die Beethovenstraße, danach folgen der nördliche Teil der Kirchstraße und die Graf-Schenk-Straße.

Platz fünf belegt der südliche Teil der Saliterstraße. Dass hier bereits Planungsaktivitäten laufen, steht für die Gemeinde nicht im Widerspruch zur Prioritätenliste. Denn an der Saliterstraße sind neue Baugebiete geplant. Außerdem konnten für die Sanierungsarbeiten bereits Fördergelder eingeworben werden, die eine zeitnahe Umsetzung der Maßnahmen erfordern. Insofern sei es gerechtfertigt, die Straße vorzuziehen.

Im Grundsatzbeschluss, den der Gemeinderat einstimmig fasste, wurde für ähnliche Fälle entsprechender Spielraum vorgesehen. Sollte sich aufgrund finanzieller Verfügbarkeiten und genereller Machbarkeit die Ertüchtigung einer Straße ergeben, die in der Liste weiter hinten steht, so soll dies ausdrücklich möglich sein.

Synergieeffekte sollen genutzt werden, wo immer sie sich bieten. Das gesamte Straßennetz der Gemeinde herzurichten, ist ein weit in die Zukunft reichendes Projekt. Dies auch deshalb, weil es in der Vergangenheit eher vernachlässigt wurde. „Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal seit langem unser Straßenunterhaltsbudget von 100 000 Euro komplett ausgegeben“, so Bürgermeister Emanuel Staffler.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.