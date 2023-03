Sturm wirft Baum auf Motorhaube eines Autos

Von: Thomas Steinhardt

Die Feuerwehr beim Beseitigen des Schadens. © FFW Kottgeisering

Sturmeinsatz der Feuerwehr: Der Wind hat einen Baum auf ein Auto krachen lassen.

Türkenfeld - In der frühen Nachmittagszeit am Freitag nahmen die Böen im südwestlichen Landkreis merklich an Fahrt auf. Und prompt krachte in Peutenmühle eine Birke um. Sie fiel auf die Motorhaube eines Autos. Der Airbag des Wagens löste aus, der Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden dürfte aber nicht unerheblich sein. Die Straße musste gesperrt werden.

Die Feuerwehren aus Kottgeisering, Türkenfeld und Zankenhausen eilten zum Einsatzort, um den Wagen von dem Baum zu befreien. Die Wehr aus Kottgeisering musste dann allerdings schnell nach Hause ins eigene Einsatzgebiet fahren: Aus dem Ort war wieder mal ein Wasserrohrbruch gemeldet worden.

Der Deutsche Wetterdienst hatte schon am Morgen eine Warnung vor Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis 80 Kilometern in der Stunde in exponierten Lagen herausgegeben. Betroffen von der Warnung ist die gesamte Region. Für Germering beispielsweise gilt sogar eine Gewitterwarnung.

