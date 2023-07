Türkenfeld erwägt eine Erhöhung der Grundsteuer

Von: Ulrike Osman

Grundsteuer (Symbolbild)

Von der Kinderkrippe bis zum Leichenhaus – vieles ist teurer geworden in Türkenfeld. 2024 dürfte auch die Grundsteuer steigen. Denn auch die Gemeinde muss für ihre laufenden Kosten immer tiefer in die Tasche greifen.

Türkenfeld – Lange vor den Haushaltsberatungen für 2024 bat Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU) den Gemeinderat um ein Stimmungsbild in Sachen Grundsteuererhöhung. Es fiel mit 6:5 denkbar knapp aus. Die Mehrheit teilte jedoch die Ansicht von Bürgermeister und Verwaltung, dass man um den Schritt nicht herumkommen werde.

Mit der Sanierung des Schwimmbads, dem weiteren Ausbau der Bahnhofstraße, Grundstücksankäufen, der Erschließung neuer Baugebiete sowie Sanierungen im Wasser- und Abwassernetz steht eine lange Liste an Großprojekten an. Für ihr Personal muss die Gemeinde aufgrund der jüngsten Tarifabschlüsse 300 000 Euro an Mehrkosten kalkulieren. Kreisumlage, generelle Teuerung und Energiekosten nagen ebenfalls an den kommunalen Finanzen.

Bisher zweitgünstige Gemeinde im Landkreis

„Anders als andere Kommunen haben wir bisher versucht, eine Anpassung der Grundsteuer zu vermeiden“, so Staffler. Es werde jedoch notwendig sein, den Verwaltungshaushalt zu stützen und laufende Ausgaben durch planbare zusätzliche Einnahmen zu flankieren. Dabei gehe es auch um den Erhalt der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde.

Seit 2011 – dem Zeitpunkt der letzten Erhöhung – liegt der Hebesatz für die Grundsteuer B bei 300 Prozent. Damit ist Türkenfeld nach Moorenweis die zweitgünstigste Gemeinde im Landkreis. Staffler möchte nun „ins Mittelfeld gehen, nicht Spitzenreiter werden“ und schlug eine Anhebung auf den Landkreisdurchschnitt vor. Gerundet wären das 345 Prozent für die Grundsteuer B und 325 Prozent für die Grundsteuer A. Zusammen ließen sich dadurch Mehreinnahmen von 50 000 Euro im Jahr generieren, also immerhin 80 Prozent der Personalkosten für eine Erzieherin in Vollzeit, wie Staffler vorrechnete.

Richtiger Zeitpunkt?

Dritte Bürgermeisterin Sabeeka Gangjee-Well (Grüne) hielt den Zeitpunkt der Erhöhung im kommenden Jahr für ungünstig und hätte gerne bis 2025 gewartet. Auch Bianca Federer (Freie Wähler) hatte ein „ungutes Gefühl“, und Veronica Winckhler (CSU) fand den Schritt nach den bereits stattgefundenen Gebührenerhöhungen „psychologisch schwierig“ – besonders angesichts des stark gestiegenen Wasserpreises.

Zustimmung kam dagegen aus der Fraktion der Dorfgemeinschaft. Stefan Zöllner erinnerte daran, dass die Gemeinde mit den anstehenden Investitionen „eine Menge leistet“. Auch Gerhard Müller fand die Erhöhung angemessen und „hervorragend zu rechtfertigen“. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine entsprechende Beschlussvorlage zu erarbeiten und noch vor Jahresende zur Abstimmung vorzulegen.

