Jede Menge Vierbeiner unterwegs: Tierisch viel los am Bauernmarkt

Von: Ulrike Osman

Das Eseltreffen geht erst am zweiten Veranstaltungstag über die Bühne: am Sonntag, 17. September. © mm

Künstler, Kunsthandwerker und jede Menge Vierbeiner sollen beim Türkenfelder Bauern- und Handwerkermarkt für ein abwechslungsreiches Programm sorgen.

Türkenfeld – Das bunte Treiben auf dem Steingassenberg findet an den Sonntagen, 10. und 17. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr statt.

Nachdem die Veranstaltung in den vergangenen drei Jahren coronabedingt auf drei Tage ausgedehnt wurde, kehrt Organisator Robert Müller nun zum Normalbetrieb zurück. Es sei ja nicht mehr nötig, die Besucherströme zu entzerren, so der Wildzüchter.

Der Zeitpunkt

„Was wir aber beibehalten, ist der insgesamt frühere Zeitpunkt der Veranstaltung“, sagt er. Fand der Markt früher stets am letzten Sonntag im September und am 3. Oktober statt, so will Müller nun beim letzten Sonntag in den Sommerferien und dem ersten Wiesn-Sonntag bleiben. Er hofft, am ersten der beiden Tage auch Münchner Publikum anzuziehen und am zweiten die letzten heimgekehrten Urlauber.

Zwei Reitschulen

Neben den Ständen mit ausgesuchtem Handwerk und regionalen Lebensmitteln soll es wieder tierisch zugehen. Erstmals sind zwei Reitschulen dabei, die mit einigen ihrer Tiere die Grundlagen des Reitunterrichts demonstrieren. Das Festival der Tiere (10. September) mit Greifvögeln und Rettungshunden ist längst ein etablierter Programmpunkt, das Eseltreffen (17. September) ebenfalls. Heuer präsentiert der Eselhof Allinger aus Untrasried im Allgäu seine Tiere in einem Showprogramm inklusive Hindernislauf. Die Zuschauer dürfen unter den Eseln den Publikumsliebling wählen. Kommentiert werden die Vorführungen von BR-Moderator Matthias Luginger.

Die Dackel

Nachdem im vergangenen Jahr kleine Hunde mit eigenem Kopf die Marktbesucher gut unterhalten haben, sind sie auch heuer wieder eingeladen – Dackel mit ihren Besitzern. Die Sympathie beruhte durchaus auf Gegenseitigkeit, wie Müller erzählt. Den Vertretern des Bayerischen Dackelklubs habe es in Türkenfeld so gut gefallen, dass sie gerne wiederkommen wollten. Er ließ sich nicht lange bitten – und baute das Programm rund um die Hunde sogar noch aus. Neben der Vorstellung und Vorführung einzelner Vierbeiner wird es dieses Mal auch ein Dackelrennen geben. Und wer unter den Besuchern mit seinem Dackel auf den Steingassenberg kommt, hat am ersten Veranstaltungstag freien Eintritt.

Künstler

Beim Bummel über das Marktgelände sollen nicht nur fertige Produkte zu sehen sein. Man kann Künstlern beim Malen zuschauen, die Reparatur von Fahrrädern und die Entstehung einer Gartenküche verfolgen. Huf- und Goldschmiede führen live ihr Handwerk vor. Auch die Besucher können am offenen Schmiedefeuer ihr Geschick an Hammer und Amboss testen. Infostände zu den Themen Mobilität, Wärme und Umweltschutz befassen sich mit drängenden Klimafragen.

Außerdem will Müller Direktvermarktern und Handwerkern ein Forum für Vorträge und Filmvorführungen bieten. Ein entsprechender Raum soll auf dem Gelände zur Verfügung stehen.

Für Kinder

Für Kinder werden Kamel- und Eselreiten, Kinderschminken und ein Mitmachprogramm mit Drechseln, Schmieden und Töpfern angeboten. Zum Klettern und Toben lädt eine Strohburg ein. Außerdem dürfen die jüngsten Besucher bei der Wildfütterung mitmachen und können am Stand des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) Spannendes über Vögel lernen. Für Musik unterschiedlicher Couleur sorgen Alphorn- und Jagdhornbläser, die Musikkapelle Windach, das Blasorchester Türkenfeld und die Viscardi-Schüler-Bigband.

Der Eintritt für Erwachsene kostet sechs Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei. Besucher mit Dackel erhalten am 10. September freien Eintritt (ein freier Eintritt pro Person, unabhängig von der Anzahl der Dackel).

