Trampelpfad wird zu Radweg - langgehegter Wunsch geht in Erfüllung

Zwischen Türkenfeld und Zankenhausen

Türkenfeld – Die Bauarbeiten für einen Geh- und Radweg zwischen Türkenfeld und Zankenhausen haben begonnen. Damit geht ein langgehegter Wunsch nach einer direkten Verbindung der beiden Ortsteile abseits der Kreisstraße in Erfüllung.

Errichtet wird eine 325 Meter lange Verbindung zwischen zwei existierenden Wirtschaftswegen, die jeweils die Weiterführung der Gollenbergstraße in Türkenfeld und der Rieder Straße in Zankenhausen darstellen. Ein deutlich sichtbarer Trampelpfad zeugt davon, dass die Route bereits vielfach genutzt wird. „Sie wird nun in einer Breite von 2,5 Metern ausgebaut und dank einer wassergebundenen Oberfläche für Radler und Fußgänger bequem zu nutzen sein, ohne dass Fläche versiegelt wird“, sagt Bürgermeister Emanuel Staffler.

Möglich wurde das Projekt, nachdem die Gemeinde ein noch fehlendes Teilstück von der Kirche abkaufen konnte. Die Baukosten belaufen sich auf rund 80 000 Euro, wobei gut 70 Prozent im Rahmen der Dorfentwicklung vom Amt für Ländliche Entwicklung übernommen werden. Bauherrin ist die Gemeinde.