Verein zahlte für ersten Fußball Millionen

Von: Ulrike Osman

Die Mitglieder des Vereinsausschusses freuen sich schon auf die fünftägigen Feierlichkeiten. Dabei wird auch die Vereinsfahne geschwenkt werden. © tb

Ein aus Stangen zusammengezimmertes Fußballtor und ein Ball für mehrere Millionen Reichsmark – mit dieser Erstausstattung startete der Fußballclub Türkenfeld 1923 seinen Trainingsbetrieb. 100 Jahre später umfasst der Verein zehn Abteilungen, heißt TSV – und bewegt ganz Türkenfeld.

Türkenfeld – Der Millionen-Preis für den ersten Ball erklärt sich durch die damals herrschende Hyperinflation. Die Beschaffung von Sportkleidung hätte gar Milliardensummen verschlungen. Deshalb zogen die Fußballer zu den Spielen einfach ihre weißen Sonntagshemden und Sporthosen aus blauem Schurztuch an. Bei diesem Provisorium blieb es nicht lange. Als die Mutter eines Spielers aus einem Münchner Sporthaus ein weißes Trikot mit blauem Aufschlag mitbrachte, waren alle begeistert – und die Vereinsfarben Weiß und Blau geboren.

Ein Trikot gegen 20 Pfund Weizenmehl

Keine Frage, dieses Trikot musste für alle her. Aber wie? Mit Geld hätte der Verein das nicht einmal für seine 23 Gründungsmitglieder bezahlen können, geschweige denn für die über 40, die es bereits im Laufe des Jahres 1923 geworden waren. So wurden die Trikots auf dem Tauschwege für 20 Pfund Weizenmehl das Stück erworben. Der damalige Vereinsvorsitzende Andreas Dietrich und Martin Kees machten sich mit Taschen und Säcken voller Mehl – zwei Zentner insgesamt – im Zug auf den Weg nach München, um die Trikots in Empfang zu nehmen. Auch Fußballschuhe wurden mit Naturalien bezahlt. Ein Paar kostete einen Zentner Weizen.

Von einem eigenen Sportgelände konnte der junge Verein damals nur träumen. Gekickt wurde auf Wiesen, die Landwirten zur Verfügung stellten. Jeder Umzug erforderte den mühsamen Transport der tragbaren Gittertore. 1924 konnte der Verein erstmals eine Wiese pachten und hatte somit eine feste Trainingsstätte. Die spielerischen Erfolge ließen nicht lange auf sich warten, bis hin zum Aufstieg in die A-Klasse.

Der FC ist eine der Wurzeln des heutigen TSV Türkenfeld. Die andere war der örtliche Turnverein. 1936 kam es zur behördlich angeordneten Fusion der beiden Gruppierungen, die sich ursprünglich nicht besonders mochten. Doch nach dem Zusammenschluss wurde das Verhältnis schnell besser. Das ging so weit, dass Turner die Fußballmannschaft und Fußballer die Turnerriege ergänzten, wenn Not am Mann war.

Im Zweiten Weltkrieg kam das Vereinsleben zum Erliegen. Doch während die Fußballer ihr Hobby schon im Sommer 1945 wieder aufnehmen konnten, kam der Turnsport nicht wieder auf die Beine. Viele Aktive waren im Krieg gefallen, die Turngeräte zerstört oder abhandengekommen. Die Turnhalle, die der Verein in Eigenleistung gebaut hatte, war während des Krieges enteignet und zu einer Druckerei umgebaut worden. Eine Abteilung Turnen sucht man auch heute im TSV Türkenfeld vergeblich. Dafür gibt es ein Gymnastik- und seit 2016 auch ein Artistik-Angebot.

In zehn Abteilungen wird gesportelt

Insgesamt umfasst der Verein zehn Abteilungen – neben Fußball, Volleyball, Tennis, Tischtennis und Stockschießen auch Taekwon-Do, Badminton und Einrad. Diese Sparte entstand 2009 sehr kurzfristig, weil die Türkenfelder Einradfahrerin Valentina Rupp eine Vereinszugehörigkeit brauchte, um bei den Weltmeisterschaften in Neuseeland starten zu können. Die Abteilung wurde sofort ein voller Erfolg, weil viele Kinder das Einradfahren für sich entdeckten.

Einige Sportarten wurden erst durch die 2011 von der Gemeinde errichtete Turnhalle möglich, die neben dem Schul- auch dem Vereins- und Breitensport zur Verfügung steht. „Die Halle hat uns einen ordentlichen Schub gegeben“, sagt Günter Hohenleitner, Vorsitzender des TSV Türkenfeld. „Vier Abteilungen konnten wir dadurch zusätzlich einrichten.“ Die Mitgliederzahl des Vereins stieg in den letzten 20 Jahren von knapp 1000 auf 1379, fast ein Drittel davon Kinder und Jugendliche.

Damit ist der TSV Türkenfeld bei Weitem der größte Verein im Ort. Kein Wunder also, dass er es zu seinem 100-jährigen Bestehen so richtig krachen lässt. Fünf Tage Festprogramm beinhalten unter anderem Showeinlagen der TSV-Sportler und viel Musik von örtlichen Gruppierungen.

Das Festprogramm:

Donnerstag, 13. Juli: 17.30 Uhr Standkonzert des Musikvereins im Schlosshof; 18.30 Uhr Bieranstich im Festzelt; 19.30 Uhr Zweikampf der Vereine und Mannschaften



Freitag, 14. Juli: ab 19.30 Uhr Hexagon und DJ Fossi



Samstag, 15. Juli: 11 Uhr Watt-Turnier; 20 Uhr „Blech trifft Strom“



Sonntag, 16. Juli: 9 Uhr Kirchenzug; 9.45 Uhr ökumenischer Gottesdienst im Stadl Müller; 11 Uhr Mittagessen; 13.30 Uhr Aufstellung zum Festzug; 14 Uhr Festzug durch den Ort; ab 20 Uhr Party- und Wiesnband Sauwuid



Montag, 17. Juli: 14 Uhr Senioren- und Familiennachmittag mit Showeinlagen der Abteilungen des TSV; 19 Uhr Feuerwerk der Blasmusik mit Jugendblaskapelle Ammersee Nord, Blasorchester Türkenfeld und Freunden; 23 Uhr musikalisches Finale mit zirka 100 Musikern auf der Bühne