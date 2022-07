Aus Anhänger tropft rote Flüssigkeit - ein schlimmer Verdacht ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Türkenfeld

Aus einem Anhänger tropft rote Flüssigkeit heraus - ist es Blut? Diese Sorge äußerte ein Türkenfelder. Etliche Einsatzkräfte rückten an.

Türkenfeld - Der Sattelanhänger einer Firma aus dem Landkreis Günzburg stand am Samstag in der Straße in Türkenfeld „Am Härtl“. Ein Anwohner rief um 20 Uhr die Polizei und berichtete, dass von der Ladefläche eventuell Blut tropfen würde. Polizei und Rettungsdienst konnten die rote Flüssigkeit, die tatsächlich aus dem Anhänger tropfte, nicht genau bestimmen. Ein Fahrer war nicht zu finden.

Da auch Blut nicht auszuschließen war, öffnete die Feuerwehr den versperrten Anhänger, berichtet die Polizei. Darin befand sich aber nur eine größere Menge Sperrmüll. Das THW entlud den Anhänger. Dabei kam ein roter Farbeimer zum Vorschein, der ausgelaufen war. Am Ende musste nur die Straße gereinigt werden, berichtet die Polizei.

