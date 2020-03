Aus Versehen schickte er seinen Geldbeutel auf Irrfahrt - jetzt hofft er auf ein kleines Wunder

Allan Bradbury ist etwas passiert, das kaum zu glauben ist: Der 71-Jährige hat seinen Geldbeutel versehentlich in ein fremdes Auto gelegt. Nun hofft er, dessen Fahrer zu finden – der hat vermutlich keine Ahnung, was er in seinem Handschuhfach mit sich herumfährt.

Türkenfeld–Am Morgen des Samstags, 29. April, war Bradbury am Bäckerwagen in der Duringstraße, gegenüber der Sparkasse. Der in Türkenfeld lebende Engländer stellte seinen Opel Corsa auf dem Parkstreifen ab. Während er Semmeln kaufte, kam noch ein Kunde in einem ähnlichen Auto. Der parkte direkt hinter dem 71-Jährigen und stieg aus, ohne abzuschließen.

Nun muss man wissen, dass Bradbury an diesem Tag mit einem Mietwagen unterwegs war. Ein Auto also, mit dem er nicht vertraut war. Als der Rentner mit seiner Semmeltüte nach Hause fahren wollte, stieg er versehentlich in den falschen Wagen. Der hatte ungefähr die gleiche Größe und Farbe wie der Corsa.

Im falschen Wagen

Im Auto verstaute Bradbury sofort seinen Geldbeutel im Handschuhfach – wie immer nach dem Einsteigen. „Das ist eine blöde Angewohnheit von mir“, sagt der 71-Jährige. Als er losfahren wollte bemerkte er, dann dass der Schlüssel nicht passte. Ihm wurde bewusst, dass er im falschen Wagen saß. Erschrocken griff der Rentner nach der Semmeltüte und sprang aus dem fremden Auto – froh, dass dessen Besitzer nichts mitbekommen hatte. Der Mann stand noch am Bäckerwagen und unterhielt sich mit der Verkäuferin.

Allan Bradbury stieg nun hastig in sein eigenes Auto und fuhr davon. Er wollte nach Althegnenberg. Unterwegs durchfuhr ihn der Schreck wie ein Blitz. Er hatte seine Semmeln mitgenommen – nicht aber seine Geldbörse. Die lag immer noch im Handschuhfach des anderen Autos. Bradbury eilte zurück zum Bäckerwagen. Er hoffte, die Verkäuferin würde den Fahrer kennen. Doch die Frau konnte ihm nicht helfen.

Alles ist weg

Nun ist alles weg: 70 Euro, Führerschein, Bankkarten, Krankenversicherungskarte. Bradbury ist überzeugt, dass der Autobesitzer den Geldbeutel noch gar nicht gefunden hat. „Wie oft schaut man schon in sein Handschuhfach?“, seufzt der 71-Jährige.

Wenn am Samstag der Bäckerwagen wieder geöffnet hat, postiert er sich dort – in der Hoffnung, dass der Mann vielleicht auftaucht. „Ich glaube, dass ich ihn erkennen würde“, sagt Bradbury. Die größte Hoffnung aber setzt er auf das Tagblatt. „Der Mann war ungefähr in meinem Alter und hatte weiße Haare.“ Das Auto könnte ein Peugeot gewesen sein. „Ich glaube, die Farbe war dunkelblau.“ Vermutlich sei der Mann aus Richtung Süden gekommen.

Passiert ist das ganze am Vormittag gegen 9.40 Uhr. Bis auf weiteres fährt Bradbury nun nur noch Fahrrad. „Ich habe ja meinen Führerschein nicht mehr.“ Das ist umso ärgerlicher, als er in wenigen Wochen mit seiner Frau zu einem Verwandtenbesuch nach England aufbrechen möchte.

Ob er so schnell ein Ersatzdokument bekommen würde, ist fraglich. Aber noch hat er die Hoffnung, dass der Mann sich meldet. Wer sich angesprochen fühlt und Allan Bradburys schwarzen Geldbeutel in seinem Handschuhfach findet, kann sich unter (0 81 41) 40 01 44 in der Tagblatt-Redaktion oder bei der Polizei melden.