Raiba-Bilanz: Unterm Strich steht ein Gewinn

Hoher Besuch bei der Raiffeisenbank (Raiba) Westkreis: Voller Stolz begrüßten Werner Seissler und Aufsichtsratsvorsitzender Johann Mayer „unseren Raiffeisenpapst“ Jürgen Gros bei der Vertreterversammlung in Türkenfeld.

Türkenfeld –Jürgen Gros, der Präsident des Genossenschaftsverbandes Bayern, war gekommen, um eine Ehrung vorzunehmen. „Und ich will meine Wertschätzung ausdrücken“, sagte Gros an die Adresse der gesamten Bank. Eine für die Mitarbeiter spürbare Wertschätzung ihrer Arbeit ist in seinen Augen ein Schlüsselelement im „Kampf um die Talente“, dem auch die Raiba Westkreis zunehmend ausgesetzt ist.

Der Fachkräftemangel werde auf allen Ebenen spürbar. Geeignete Auszubildende zu finden, ist nach den Worten des Westkreis-Vorsitzenden Werner Seissler inzwischen „ein Riesenproblem“. Die zwei Lehrstellen im Haus jedes Jahr zu besetzen, schaffe man nur noch „mit Ach und Krach“. Auch für das im September beginnende neue Ausbildungsjahr können sich Interessierte noch bewerben, da bisher erst einer der beiden Plätze vergeben ist.

Raiba-Bilanz: Warengeschäft hat in den vergangenen Jahren zugenommen

Doch wer erst einmal für die Raiba arbeitet, fühlt sich offenbar wohl, wie laut Seissler die hohe durchschnittliche Zeit der Betriebszugehörigkeit zeigt. Ein leuchtendes Beispiel für Mitarbeitertreue ist Franz-Xaver Drexl, der bis zu seinem Ruhestand vor wenigen Monaten 38 Jahre im Warengeschäft der Raiba arbeitete, davon 29 als Leiter des Raiffeisen-Lagerhauses in Moorenweis. Er erhielt von Jürgen Gros die silberne Ehrennadel des Genossenschaftsverbands.

Dass das Warengeschäft im vergangenen Jahr ein Umsatzplus von über sechs Prozent verzeichnen konnte, gehörte zu den guten Nachrichten des Abends - ebenso wie die Tatsache, dass das Lagerhaus als „Musterbetrieb“ (Gros) ein beliebtes Ziel internationaler Delegationen ist. Angesichts der wachsenden Zahl landwirtschaftlicher Betriebe, die von konventioneller auf ökologische Bewirtschaftung umstellen, will man im Lagerhaus das Sortiment an Saatgut und Betriebsmitteln für Biobauern erweitern, kündigte der neue Leiter Elmar Weiß an.

Die Bilanzsumme der Raiffeisenbank Westkreis ist angestiegen

Die Bilanzsumme der Raiba stieg im vergangenen Jahr um rund sieben Prozent auf 340 Millionen Euro, wie Vorstandsmitglied Jochen Beier berichtete. Das Gesamtbetriebsergebnis sank allerdings auf 2,8 Millionen Euro (minus 6,7 Prozent). Unterm Strich steht ein Gewinn von rund 580 000 Euro, der den 6130 Mitgliedern eine Dividende von drei Prozent beschert.

Zwei Neubesetzungen gab es in den Reihen des Aufsichtsrats, da Paul Baader (Geltendorf) und Wolfgang Metsch (Adelshofen) zur turnusmäßigen Wiederwahl nicht mehr antraten. Zu ihren Nachfolgern wählte die Versammlung den Moorenweiser Steuerberater Constantin Freiherr von Gebsattel und den ehemaligen Raiba-Vorstandsvorsitzenden Rainer Klügl, den es nach eigenen Worten nach dreieinhalb Jahren im Ruhestand wieder „bitzelt“, in der Bank mitzumischen.

