Bei der Amtsübergabe flossen auch ein paar Tränen

Das Abschiedsgeschenk von Gemeinde und Schulverband nahm Türkenfelds ehemaliger Bürgermeister Pius Keller aus den Händen seines Nachfolgers Emanuel Staffler (beide CSU) zwar strahlend entgegen. Aber es flossen auch ein paar Tränen bei der offiziellen Amtsübergabe.

Türkenfeld– Keller verlässt seinen Posten mit dem sprichwörtlichen lachenden und weinenden Auge. Er sei froh, „ein geordnetes, schuldenfreies Haus“ übergeben zu können. Doch nach 30 Jahren in der Kommunalpolitik, zwölf davon als Bürgermeister, fiel nicht nur ihm der Abschied schwer, sondern auch den Mitarbeitern der Verwaltung. Alle waren, in Tracht gekleidet und auf weit auseinander stehenden Stühlen sitzend, im Linsenmannsaal dabei, als Keller seinem Nachfolger die Amtskette umhängte und den symbolischen Schlüssel zum Türkenfelder Rathaus überreichte.

Bürgermeister Staffler erinnerte daran, dass auch die Amtsperiode 2008 mitten in einer Krise begann – der Finanzkrise, die den Gemeinden radikale Steuereinbrüche bescherte. „Genau die gleiche Situation haben wir heute.“ Er wolle mit dem neuen Gemeinderat zeitnah festlegen, welche der im Wahlkampf anvisierten Maßnahmen in den kommenden sechs Jahren umgesetzt werden sollen. „Die Prioritäten werden sich wohl in Teilen verschieben.“

Pius Keller wird sich nach wie vor um den Gemeindewald kümmern und freut sich ansonsten „auf ein paar schöne Jahre in der Rente“. Das eingangs erwähnte Abschiedsgeschenk – ein Zuschuss zum Kauf eines E-Bikes – verhilft ihm vielleicht zu einem neuen Hobby.