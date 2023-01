Nach zwei Jahren Pause: So war der Silvesterritt in Türkenfeld

Von: Ulrike Osman

Teilen

Ross und Reiter fesch hergerichtet: So wurden die ortsbildprägenden Modelle wie die Kirche bestens in Szene gesetzt. © Peter Weber

Zwölf Stunden vor dem Jahreswechsel schlägt in Türkenfeld die Stunde des Silvesterritts. Dass der traditionelle Umritt mit Pferdesegnung nach zwei Jahren Pandemie-Pause endlich wieder stattfinden konnte, und das auch noch bei frühlingshaftem Wetter, sorgte für beste Stimmung bei Teilnehmern und Zuschauern.

Türkenfeld – Schon lange vor dem Start versammelten sich die ersten Schaulustigen an den Würstchen- und Getränkebuden, die an der Ecke During- und Zankenhausener Straße aufgebaut waren. Von hier hatte man – neben Speis und Trank – einen guten Blick auf die rund 100 Pferde und Reiter, die diversen Gespanne, Ponykutschen, Hunde und Esel, die sich mit dem Mittagsgeläut vom Schulgelände aus in Bewegung Richtung Ortszentrum setzten.

„Ein wunderschönes Bild“, wie Bürgermeister Emanuel Staffler den herannahenden Zug kommentierte. Mit Blumen in den geflochtenen Mähnen hatten manche Reiter ihre Pferde besonders schick herausgeputzt. Auch die Modelle der ortsbildprägenden Türkenfelder Gebäude – Schloss, Kirche und Kriegerkapelle – wirkten auf ihren Fuhrwerken wie frisch hergerichtet.

Eine Premiere war der Ritt für Beate Maier. Sie führte zum ersten Mal die Prozession als Kreuzreiterin an und hatte ihr Pferd Svenson sorgfältig auf die Aufgabe vorbereitet. „Wir haben mit einem Besenstiel geübt“, erzählte die Freizeitreiterin. Das 15-jährige Warmblut musste daran gewöhnt werden, dass seine Reiterin ein ungewohntes, langes Objekt in der Hand hielt und dadurch auf seinem Rücken ein Ungleichgewicht entstand.

Premiere: Pfarrer John Kyazze aus Uganda spendete zum ersten Mal den Segen. © Peter Weber

Dass sich das Üben gelohnt hatte, zeigte sich, als es drauf ankam. Würdevoll und gelassen absolvierten Pferd und Reiterin den dreimaligen Vorbeiritt an der Kirche und ließen sich auf von Weihwasserregen und Blasmusik nicht aus der Ruhe bringen.

Ebenfalls eine Premiere war der Silvesterritt für Pfarrer John Kyazze aus Uganda. Zum ersten Mal spendete er als „lieber alter Bekannter“ (so sagte es Staffler) der Pfarrgemeinde den kirchlichen Segen für die Teilnehmer. Unterstützt wurde er von Diakon Stephan Weis, der dazu aufrief, „die Tiere als Mitgeschöpfe zu achten“.

Der heilige Silvester als Schutzpatron der Haustiere wurde in Türkenfeld bereits im 18. Jahrhundert um Hilfe für die Viehbestände angerufen. Der erste Silvesterritt fand im Jahr 1807 statt, als eine Tierseuche die Existenzgrundlage der bäuerlichen Bevölkerung bedrohte. Tatsächlich blieb der Ort verschont. Seitdem erfüllen die Türkenfelder alljährlich ihr Gelübde, den Heiligen am letzten Tag des Jahres mit einer Pferdeprozession zu ehren.

Auch, dass Türkenfeld nach der Gebietsreform seine Unabhängigkeit wiedererlangen konnte, soll auf das Konto des frühmittelalterlichen Papstes gehen – er wird deshalb seit 1980 auch als Ortsheiliger verehrt.

Lediglich Corona verhinderte in den vergangenen beiden Jahren, dass der Silvesterritt stattfinden konnte. Auch 2022 „hat für viele nicht immer Spaß gemacht“, so Bürgermeister Staffler. Er rief jedoch dazu auf „mit Grund-Zuversicht und Zusammenhalt“ ins Neue Jahr zu gehen. „Wenn wir es schaffen, zusammenzustehen, haben wir alle einen guten Job gemacht.“