Energiekrise: Temperatur im Schwimmbad wird um zwei Grad gesenkt

Von: Helga Zagermann

Das Türkenfelder Schwimmbad vor der Sanierung. © Archiv

Das Rathaus reagiert auf die Energiekrise: Um Gas und Geld zu sparen, wird die Wassertemperatur im Türkenfelder Schwimmbad um zwei Grad Celsius gesenkt. Das teilt Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU) mit.

Türkenfeld – In vielen Kommunen werde derzeit darüber diskutiert, öffentliche Bäder wegen der Energiekrise zu schließen, so Staffler. „Wir wollen diesen Weg im Moment nicht gehen.“ Stattdessen wolle man in Türkenfeld versuchen, „im laufenden Betrieb zu sparen“.

Steigerung um 260 Prozent

Das sei dringend notwendig, da die Gemeindeverwaltung vom Gasversorger informiert wurde, dass der Preis für Gas um mehr als 260 Prozent klettert. Staffler rechnet vor, dass man bislang pro Jahr rund 75 000 Euro für Gas ausgegeben habe (bezogen auf Schule, Schwimmbad etc.). Dieser Betrag steige jetzt auf mehr als 275 000 Euro. Solch eine Summe sei nicht mehr aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren.



Weitere Einsparungen

Viele Maßnahmen zum Energiesparen, unter anderem im Schulgebäude, seien bereits umgesetzt; weitere in Planung. Beim Schwimmbad könne aber erst dann neue und sparsamere Technik eingesetzt werden, wenn das Bad saniert werde. Daher müsse man in diesem Bereich anders vorgehen.



Ab sofort werde darum die Wassertemperatur im Schwimmbad um zwei Grad Celsius gesenkt, auf dann vorerst 26 Grad. Die Luft-Temperatur sinkt von 30 auf 28 Grad.



Man folge damit einer Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen, so Bürgermeister Emanuel Staffler. Er hoffe hierdurch auf Einsparungen in Höhe von 15 bis 20 Prozent, „was angesichts der Preise enorm wäre“.

