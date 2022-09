Türkenfeld feiert den Olympia-Dackel

Von: Ulrike Osman

BR-Moderator Mathias Luginger interviewt den Hund der Dackelklub-Vorsitzenden Monika Hoffmann. © Osman

Vor 50 Jahren war der Dackel das Maskottchen der Olympischen Spiele in München. Grund genug für den Türkenfelder Bauern- und Handwerkermarkt, die beliebte Hunderasse in den Mittelpunkt des diesjährigen Festivals der Tiere zu stellen.

Türkenfeld – „Jeder, der älter als 55 ist, erinnert sich an den Olympia-Dackel“, so Veranstalter Robert Müller. Dackelbesitzer hatten am ersten Veranstaltungstag freien Eintritt. Mitglieder des Bayerischen Dackelklubs waren aus dem gesamten Großraum München gekommen, um ihre Lieblinge zu präsentieren.

Kein Wunder also, dass an diesem Tag die Dackel-Dichte auf dem Steingassenberg hoch war. Aufgeregt bellte und wedelte es um die Beine der Dackelklubmitglieder, die mit 15 Hunden vertreten waren, darunter preisgekrönte Exemplare wie „King’s Kisses von Mibafs Hoeve“. Seine getigerte Fellfarbe an Kopf und Ohren macht den Zweijährigen zur Besonderheit.

Da der Zuchtname für den Hausgebrauch aber doch etwas lang ist, nennt Besitzern Isabel von Maubeuge ihren bellenden, sich an der Leine aufbäumenden Liebling schlicht Bentley. „Er ist aufgeregt wegen der anderen Hunde“, erklärte die Münchnerin.

Strenge nützt da gar nichts – dann schon eher Leberwurst aus der Tube. „Das gewünschte Verhalten belohnen, nicht den Willen des Hundes brechen“ ist laut der Dackelklub-Vorsitzenden Monika Hoffmann der richtige Ansatz.

Den Ruf, dickköpfig und schwer erziehbar zu sein, verdanken die Vierbeiner der Tatsache, dass sie vom Menschen zum „Solitär-Jäger“ gezüchtet wurden. „Im Dachsbau ist der Hund allein und muss seine eigenen Entscheidungen treffen“, so Hoffmann. Und auch, wenn nur noch wenige Dackel für die Jagd eingesetzt werden, hat sich der Charakterzug gehalten. „Der Dackel hinterfragt menschliche Entscheidungen.“

Das typische rote Kurzhaar-Exemplar, dem das Olympia-Maskottchen Waldi damals nachempfunden wurde, ist heute seltener geworden. Dass aber die Beliebtheit der Rasse insgesamt nachgelassen hat, bestreitet Hoffmann. „Das kommt einem nur so vor, weil es mittlerweile so viele andere Hunderassen gibt.“

Auch diese waren zahlreich zu Gast beim Festival der Tiere. Mitglieder der Rettungs- und Wasserhundestaffel Fünf-Seen-Land und der Jagdhundeschule Schlossgut Weyhern zeigten in Vorführungen, was ihre Tiere draufhaben. Dass auch Dackel ihre Besitzer fit halten, berichteten Resi und Ulrich Schapfl aus Schöngeising. Vier Stunden täglich sind die beiden mit ihrem Rauhhaardackel Dino draußen unterwegs. „Wenn es regnet, etwas weniger“, räumte das Ehepaar ein.

Regen gab es auch an diesem ersten Tag des Bauern- und Handwerkermarkts, weshalb ein paar der gut 70 geplanten Aussteller zu Hause blieben. Dennoch war an den Ständen das gewohnt hochwertige Angebot an Holz- und Tonprodukten, Genähtem und Geschmiedetem, Schmuck, Bildern und vielem mehr zu bewundern. Eine Verlosung hatte sich der Verein Kulturverstrickungen für die anwesenden Dackel ausgedacht. Als Preis erhalten drei glückliche Gewinner einen maßangefertigten gehäkelten Hundemantel.

Der Bauern- und Handwerkermarkt findet auch am nächsten Wochenende statt (17. und 18. September, 10 bis 18 Uhr). Dann stehen nicht Hunde, sondern Esel im Mittelpunkt.

