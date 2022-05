Mit Dorffest und Maibaum-Aufstellen: Türkenfeld feiert seine neue Ortsmitte

Von: Ulrike Osman

Türkenfeld lässt es am Wochenende richtig krachen: Kulturreferent Gerhard Müller (l.) und Bürgermeister Emanuel Staffler präsentieren das Festprogramm. © tb

Nach über einem Jahr Bauzeit sind die Arbeiten im Ortszentrum abgeschlossen. Am Wochenende (21. und 22. Mai) weiht Türkenfeld sein neues Wohnzimmer mit einem großen Dorffest ein.

Türkenfeld – Die neue farbige Asphaltschicht rund um den Drexlhof zeigt unübersehbar, dass hier nicht mehr der alte Durchgangsstraßen-Charakter herrschen soll. „Entstanden ist ein neues Ortszentrum, das sich sehen lassen kann“, freut sich Bürgermeister Emanuel Staffler.

Wieder Maibaum nach vier Jahren

An der ehemals schmucklosen Bahnhofstraße liegt nun ein Dorfplatz mit Grünanlagen und Dorfbaum. Hier wird am Sonntag erstmals nach vier Jahren auch wieder ein Maibaum aufgestellt. Dass die Brauchtumsveranstaltung drei Wochen nach ihrem traditionellen Termin stattfindet, ist nicht nur den letzten Straßenarbeiten geschuldet. Man wollte auch dem Maibaumfest im Ortsteil Zankenhausen keine Konkurrenz machen.

Wochenmarkt feiert Zehnjähriges

Das Festwochenende beginnt mit dem samstäglichen Wochenmarkt, der heuer sein zehnjähriges Bestehen feiert. Aus diesem Anlass gibt es nicht nur das gewohnte Warenangebot an den Verkaufsständen, sondern auch Live-Musik vom Duo Valentin Schmitt und Leif. Zusätzlich präsentieren sich der Bürgerverein Dorfentwicklung, die neue Carsharing-Kooperative sowie Sozialdienst und Jugendfeuerwehr. Weitere Ortsvereine sorgen mit Würstln, Fassbier, Eis und Kuchen dafür, dass niemand hungrig heimgehen muss.

Dorffest auf dem Drexlhof

Am Nachmittag startet um 14.30 Uhr auf dem Drexlhof das Dorffest. Geplant ist ein bunter Familiennachmittag, dazu Musik und Tanz bis in die Nacht. Auf der Bühne wechseln sich Türkenfelder Ensembles mit unterschiedlichen Stilrichtungen – von Blasmusik bis Band-Sound – ab. Für Verköstigung ist ebenfalls gesorgt.

Offizieller Festakt

Im Rahmen eines kurzen Festakts um 16 Uhr werden Bürgermeister Staffler und Luciana Pavoni vom Amt für Ländliche Entwicklung sprechen. „Wir wollen es kompakt halten“, verspricht der Rathauschef in Bezug auf den offiziellen Teil. Nach zwei Jahren Pandemie solle das gemeinsame Feiern im Mittelpunkt stehen.

Andererseits soll nicht unter den Tisch fallen, dass nun der erste Teil eines Mammutprojekts im Rahmen der Dorfentwicklung abgeschlossen ist. Der Umbau der Bahnhofstraße von der Einmündung Moorenweiser Straße bis zum Dorfweiher wurde von der Gemeinde und der Teilnehmergemeinschaft mit Unterstützung des Amts für Ländliche Entwicklung durchgeführt.

Das hieß, dass man sich bei Planungen und Ausschreibungen eng abstimmen musste, um eine möglichst reibungslose zeitliche Verzahnung zu erreichen. Im Zuge der Vorbereitungen seien ihm durchaus „ein bis zwei graue Haare“ gewachsen, räumt Bürgermeister Staffler ein.

Frischzellenkur für Linsenmannhaus

Dem denkmalgeschützten Linsenmannhaus wurde pünktlich zur Einweihung des Dorfzentrums eine Frischzellenkur verpasst. Nach mehr als 20 Jahren erhielt das Gebäude einen neuen Anstrich. Außerdem wurden die teils filigran gearbeiteten Holzelemente wie Balkon, Haustür und Fensterläden nachgearbeitet, wobei man darauf achtete, die ursprüngliche Farbgebung zu erhalten.

Bereits im Zuge der Straßenarbeiten entstand eine Rampe, über die die Geschäfte im Linsenmannhaus nun barrierefrei zugänglich sind. Im Außenbereich wurden Sitzgelegenheiten geschaffen.

Künstler präsentieren ihre Werke

Nicht nur auf dem Dorfplatz ist am Samstag etwas los. Die Geschäfte bieten Verkostungen und Rabattaktionen an. Der Verein Kulturverstrickungen veranstaltet zum zweiten Mal die Aktion „Kunst in Türkenfelder Gärten“. Über 20 Kreative präsentieren ihre Werke – Handarbeiten, Bilder, Glaskunst, Fotos, Schnitzarbeiten und vieles mehr – im Garten vor der eigenen Haustür (Teilnehmerliste unter www.kulturverstrickungen.de).