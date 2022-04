Flüchtlinge bei Kennenlern-Abend willkommen geheißen

Von: Ulrike Osman

Zur Unterstützung der ehrenamtlichen Organisation „Brucker helfen der Ukraine“ gibt es auch in Türkenfeld eine Sammlung von Sachspenden.

Türkenfeld – Diese werden am Samstag, 23. April (9 bis 12 Uhr) auf dem Wochenmarkt im Schlosshof entgegengenommen. Gebraucht werden Konserven, Fertiggerichte, Instant-Nudeln, Tütensuppen, Batterien, Verbandsmaterial, Mehl, Hygieneartikel und medizinische Artikel (siehe www.brucker-helfen-der-ukrainie.de). Die Spenden werden vor Ort sortiert, an die Sammelstelle in Bruck geliefert und von dort in die Ukraine gebracht.

Unterdessen passiert auch im Ort eine Menge zur Unterstützung der Geflüchteten. Kürzlich hatte die Gemeinde Neuankömmlinge, Gastfamilien, ehren- und hauptamtliche Helfer zu einem Kennenlernabend eingeladen. Unter dem Motto „Ukraine meets Türkenfeld“ sollte über Hilfsangebote informiert sowie eine Plattform für Austausch und Vernetzung geschaffen werden. Vielen tat es auch einfach gut, weil sie ihre Sorgen für ein paar Stunden vergessen konnten.

Fast alle der rund 40 Geflüchteten, die in Türkenfeld untergekommen sind, die meisten ihrer Gastgeber und viele Helfer hätten teilgenommen, berichtet Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU). Er freute sich darüber, dass „eine gewisse Unbeschwertheit“ im Saal des Gasthofs Hartl geherrscht habe. Berührt hat ihn auch, dass viele der geflüchteten Frauen ihn angesprochen hätten, weil sie ihrerseits helfen und sich in der Gemeinde einbringen wollen.

Die positive Wirkung des Abends erlebte auch Sonja Bayer mit. Die Türkenfelderin und ihre Familie haben eine 32-jährige Ukrainierin mit ihrer vierjährigen Tochter bei sich aufgenommen. Die Frau sei vor der abendlichen Veranstaltung skeptisch gewesen und vor den vielen Menschen zunächst zurückgeschreckt, erzählt Bayer. Doch schnell kam sie mit anderen geflüchteten Frauen ins Gespräch und lebte sichtlich auf. „Auf dem Heimweg war sie regelrecht euphorisch.“ os

