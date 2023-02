Türkenfeld: Gartenhaus brennt komplett nieder - Kripo ermittelt

Von: Lisa Fischer

In Türkenfeld brannte ein Gartenhaus komplett nieder. (Symbolbild) © Jan Eifert/imago

20 000 Euro Schaden und ein abgebranntes Gartenhaus ist die Bilanz nach einem Brand in Türkenfeld. Die Ursache hatten Brandermittler schnell herausgefunden. Die Kripo ermittelt.

Türkenfeld – Bei einem Brand in einem Garten in der Beethovenstraße am Freitagmorgen entstand ein Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gegen 5.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei informiert, dass ein Gartenhaus Feuer gefangen hatte. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Nebengebäude bereits in Vollbrand. Laut der alarmierten Freiwilligen Feuerwehr Mammendorf drohten die Flammen auf das Wohnhaus überzugreifen, in dem sich noch Bewohner befanden.



Das Feuer konnte durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Wie die Polizei mitteilt, brannte das Gartenhäuschen trotz der schnellen Hilfe komplett nieder.



Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm noch am Freitag die Ermittlungen. Bei einer Untersuchung des Brandortes durch Brandermittler sei bereits festgestellt worden, dass nicht vollständig erkaltete und damit unsachgemäß entsorgte Asche das Feuer verursachte. Eine vorsätzliche Tat wird ausgeschlossen.

