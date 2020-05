Gemeinde übernimmt Kita-Gebühren

Geschlossene Kindergärten und Schulen stellen viele Eltern vor Probleme. In Türkenfeld fällt nun wenigstens die finanzielle Belastung weg.

Türkenfeld– Für die Monate April bis einschließlich Juli werden den Eltern die Kindergartengebühren erlassen. Dies beschloss der Gemeinderat in der letzten Sitzung der laufenden Amtsperiode einstimmig.

Wegen der Pandemie sind die gemeindlichen Kindergärten Sumsemann und Pfiffikus sowie die Krippe seit Mitte März geschlossen. Vielen Eltern hatten sich offenbar bereits in der Verwaltung erkundigt, ob sie die Gebühren trotzdem bezahlen müssen. Die entsprechenden Bescheide für April und Mai waren noch nicht verschickt worden. Für die Monate Mai bis Juli wird der Freistaat die Gebühren übernehmen.

Doch auch für April müssen die Türkenfelder Eltern nichts bezahlen. Der Gemeinde entgehen dadurch Einnahmen in Höhe von rund 12 000 Euro, wie der Noch-Vize-Bürgermeister und künftige Erste Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU) vorrechnete. „Das ist sehr überschaubar.“

Erlassen wurden auch die Gebühren für Verbrauchsmaterialien an der Offenen Ganztagsschule. Für die Monate April bis Juli können die Eltern mit einer Rückerstattung rechnen. Bezahlt werden muss lediglich die Notbetreuung, die Eltern in systemrelevanten Berufen sowie Alleinerziehende in Anspruch nehmen können. Die Verwaltung regte an, hier tageweise abzurechnen statt die komplette Monatsgebühr zu erheben.