Türkenfeld hat einen neuen Ehrenbürger

„Es war nicht immer einfach, aber ich hab’s gern gemacht“ – mit diesem Satz fasste Georg Klaß sein jahrzehntelanges Engagement in der Kommunalpolitik zusammen. Für seine Verdienste wurde der Altbürgermeister Türkenfelds jetzt zum Ehrenbürger der Gemeinde ernannt.

Türkenfeld–Die Schönbergaula präsentierte sich zum Neujahrsempfang der Gemeinde in zünftiger Bierzeltoptik. Auf der mit weiß-blauen Rauten geschmückten Bühne spielte die Blaskapelle, an Biertischgarnituren nahmen die Ehrengäste Platz, allen voran Georg Klaß mit seiner Frau Gaby und seinen erwachsenen Kindern. Auch seine beiden Amtsvorgänger Peter Ofer und Hans Wölfel, beide ebenfalls Ehrenbürger, waren gekommen.

36 Jahre lang hat Klaß den Ort mitgestaltet – als Gemeinderatsmitglied, zweiter Bürgermeister und schließlich von 1996 bis 2008 als Rathauschef. Großen Dank schulde die Gemeinde Georg Klaß, betonte Bürgermeister Pius Keller angesichts der langen Liste an erfolgreichen Projekten, die in dessen Amtszeiten verwirklicht wurden – darunter der Neubau des Kindergartens Sumsemann, der östliche Anbau der Schule inklusive Probenraum sowie die Sanierung des Linsenmannhauses. Seinerzeit war die Entscheidung der Gemeinde, das traditionsreiche Anwesen zu übernehmen, nicht unumstritten. „Doch heute ist der Ortskern ohne das Linsenmannhaus nicht mehr vorstellbar“, so Keller.

In Klaß’ erste Amtszeit fiel die groß aufgezogene 1250-Jahr-Feier der Gemeinde mit Mittelalterfest und historischer Ausstellung. Neuer Wohnraum wurde im Rahmen eines Einheimischenmodells im Duringveld und im Baugebiet Burgbachstraße geschaffen. Und nicht zuletzt wurden 30 Straßen ausgebaut, was für die Bürger „nicht immer sehr lustig“ war, wie Klaß in seinen Dankesworten einräumte. Denn damals wurden die Anwohner über die Straßenausbausatzung noch zur Kasse gebeten. Doch auch wenn es in Sachfragen Differenzen gab, habe er immer Wert darauf gelegt, dass man sich nicht persönlich entzweite. „Heute bin ich froh und dankbar, denn wenn ich durch den Ort gehe, geht mir niemand aus dem Weg.“

Dankbar erinnerte sich der frischgebackene Ehrenbürger auch an seine politische Heimat bei den Freien Wählern, an Wegbegleiter und Mitstreiter, an die Mitarbeiter im Rathaus („ich wurde nie im Stich gelassen“) und vor allem die Geschäftsleiter Helga Bassmann und Günter Hohenleitner, die immer hinter ihm gestanden seien. „Wenn man als ehrenamtlicher Bürgermeister ins Amt kommt, hat man ja von den ganzen Verwaltungsvorschriften zunächst mal keine Ahnung.“

Den Ausgleich zur vielen Arbeit fand Klaß in seiner „zweiten Familie“, der Blasmusik. 60 Jahre spielte er in der Blaskapelle Türkenfeld das Tenorhorn, elf Jahre war er Vorstand des Musikvereins. Auf die Proben habe er sich jede Woche gefreut – sowohl auf den musikalischen wie auch auf den gesellschaftlichen Teil im Anschluss. „Das war eine schöne Zeit.“

Mit einer leisen Mahnung schloss Klaß seine Dankesrede ab. Er wünsche sich für Türkenfeld, „dass Miteinander und Rücksichtnahme wieder mehr an die erste Stelle treten“.