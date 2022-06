Mangold, Radieschen oder Karotten: In diesem Garten darf jeder naschen

Von: Ulrike Osman

Kümmern sich um Türkenfelds ersten Naschgarten (v.l.): Erwin Hirschhalmer, Marion Rudi mit Tochter Helena, Peter Salomon und Regine Wilsch. © Osman

Auf den vier Hochbeeten an der Kreuzstraße in Türkenfeld grünt es üppig. Sie bilden den ersten Naschgarten in der Gemeinde. Jeder, der möchte, kann sich dort bedienen.

Türkenfeld – Mangold und Radieschen teilen sich in den vier Hochbeeten den Platz mit Karotten und Roter Bete. Zwiebeln und Kohlrabi gedeihen neben Wirsing, Salat und noch einigem mehr. Auf einem pyramidenförmigen Pflanzturm reifen Erdbeeren. Weiter hinten wachsen Thymian, Lavendel, Salbei und Schnittlauch in einer Kräuterspirale, umrahmt von sorgsam angeordneten Ziegelsteinen.

All das gehört zum ersten Naschgarten, der im Rahmen des Projekts „Essbares Türkenfeld“ entstanden ist. Der Anstoß für den Naschgarten kam von Regine Wilsch, die auf das Projekt im Nachbarort Grafrath aufmerksam geworden war. Dort hat die Initiative „Klimaaktiv vor Ort“ bereits im letzten Jahr die ersten öffentlichen Beete angelegt. Die Idee ist, dass sich jeder Bürger dort bedienen, aber auch mitarbeiten darf.

Kommt die Ernte-Ampel?

Peter Salomon ist von dieser Idee begeistert. Er gehört zum harten Kern aus acht Aktiven, die sich um den Türkenfelder Naschgarten kümmern. „Wir verlernen ja immer mehr, wie Lebensmittel entstehen, und das ist mehr als schade“, findet er – gerade in einer Zeit der Lieferkettenprobleme, steigenden Preise und Schadstoffbelastungen von Lebensmitteln.

Auf den öffentlichen Beeten kann jeder sehen, wie Gemüse angebaut wird, wie es wächst und wann es reif ist. Demnächst soll eine „Ernte-Ampel“ anzeigen, wann man zugreifen darf.

Marion Rudi, die ebenfalls zum Kreis der Naschgartler gehört, beobachtet momentan noch eine gewisse Zurückhaltung bei den Mitbürgern. Einfach so auf das Gelände gehen und sich ein paar Erdbeeren abpflücken – kann das erlaubt sein? Aber es komme schon vor, dass Passanten stehen bleiben und man über die Totholzhecke hinweg ins Gespräch kommt. Der öffentliche Garten soll auch eine Plattform für Begegnungen sein, die alle Generationen und sozialen Schichten zusammenbringt.

Auf der Wiese an der Kreuzstraße war früher ein Spielplatz. Seitdem dieser abgebaut wurde, war das schön gelegene Grundstück eine ungenutzte Grünfläche und wurde den Gartlern von der Gemeinde bereitwillig zur Verfügung gestellt.

Peter Salomon betrachtet den ersten Naschgarten als „Filetstück und Pilotprojekt“, dem weitere folgen sollen. Theoretisch könnten auf allen bis dato ungenutzten öffentlichen Grünflächen solche Gemüsegärten entstehen. „Das Ganze steht und fällt mit der Bereitschaft der Bevölkerung, das Projekt zu unterstützen“, so Salomon.

Aus Spenden finanziert

Die ersten Hochbeete wurden aus Spenden finanziert, der Obst- und Gartenbauverein half tatkräftig mit. Die Kräuterspirale baute Erwin Hirschhalmer. Als nächstes soll eine Wasserpumpe errichtet und ein einladender Weg quer durch das Gelände angelegt werden. Ein Feuchtbiotop und eine Sitzbank sind weitere Ideen, die im Laufe der Zeit verwirklicht werden sollen.

Großen Wert legen die Aktiven auf den pädagogischen Aspekt. Kinder sollen wieder an die natürliche Erzeugung von Lebensmitteln herangeführt werden. Marion Rudi bietet am 9. Juli einen Kurs für Drei- bis Neunjährige an, bei dem ein Kinderbeet angelegt und aus Hasendraht eine „Erbsenprinzessin“ gebaut werden soll – ein Gerüst, an dem Erbsenpflanzen ranken können. Und am 13. August wird es ein Angebot zum Binden von Kräutersträußen geben.

