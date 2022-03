Klima-Check vor Ort: Türkenfeld nähert sich der Energie-Autarkie

Von: Ulrike Osman

Strom vom Kindergarten-Dach: Bürgermeister Emanuel Staffler mit den Stadtwerkevertretern Matthias Beuter und Jan Hoppenstedt (v.l.). © Laura Jung

Strom selbst erzeugen, Energie einsparen, regionale Händler stärken, Blühwiesen anlegen, Bäume pflanzen – Türkenfeld ist in vielen Bereichen auf Nachhaltigkeit bedacht. Was die regenerative Energieerzeugung betrifft, ist der Ort nahe an der rechnerischen Autarkie.

Türkenfeld – Ein Großprojekt, das voraussichtlich im kommenden Jahr umgesetzt werden soll, ist die vollständige Umstellung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Technik. Derzeit sorgen 18 verschiedene Lampentypen unterschiedlichen Alters für Helligkeit auf Türkenfelds Straßen. Nur ein Teil der insgesamt rund 500 Leuchten sind LEDs. Das soll sich ändern. Die Gemeinde hat ein Ingenieurbüro mit einer Bestandsaufnahme beauftragt, um anschließend die Beleuchtung zu vereinheitlichen und zu optimieren, und zwar nicht nur im Hinblick auf den Stromverbrauch. Die Lampen sollen sich stärker als bisher steuern lassen, sollen insekten- und auch menschenfreundlicher werden, wie Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU) erklärt.

So soll der Lichtschein künftig nicht mehr in Vorgärten und auf Häuserfassaden fallen. „Man könnte auch Haupt- und Nebenstraßen unterschiedlich ausleuchten und über eine Nachtabsenkung nachdenken“, sagt der Rathauschef. Damit der Gemeinderat und jeder interessierte Bürger vor der Umstellung einen Eindruck von verschiedenen Lampentypen bekommen können, sollen drei bis fünf Varianten probeweise in einer Straße installiert werden.

Dank einer möglichen staatlichen Förderung von 90 Prozent könnte die Gemeinde das Projekt relativ günstig umsetzen – und anschließend erhebliche Stromkosten sparen. Staffler geht davon aus, dass sich die Umstellung nach sechs Jahren refinanziert haben wird.

Freiflächen-Anlagen

Was die regenerative Energieerzeugung betrifft, ist die Gemeinde schon „relativ nah an der rechnerischen Autarkie“, so das Gemeindeoberhaupt. Dafür sorgen vor allem zwei Freiflächen-PV-Anlagen. Den Weg für eine mögliche dritte – geplant an der Bahnstrecke nach Geltendorf – hat der Gemeinderat kürzlich frei gemacht. Die Dächer der beiden örtlichen Kindergärten und des Schulgebäudes sind bereits mit PV-Modulen ausgestattet. Eine weitere Dachanlage soll auf dem Feuerwehrhaus entstehen. Rathaus und Linsenmannhaus, beide denkmalgeschützt, könnten von hier aus mitversorgt werden.

Der Gemeindewald

Wenn Bürgermeister Staffler Geburtstagsbesuche macht oder Ehejubilare beglückwünscht, hat er schon seit einiger Zeit keine Geschenkkörbe mehr dabei. Stattdessen gibt es Wertgutscheine für die örtlichen Händler und Direktvermarkter. Auch die Schulmensa ist gehalten, regionale und saisonale Produkte zu verarbeiten. Und schließlich verweist der Rathauschef beim Thema Nachhaltigkeit auf die knapp acht Hektar Gemeindewald, die bereits seit Jahrzehnten zu einem zukunftssicheren Mischwald umgebaut werden. Und auf die E-Tankstelle im Ortszentrum sowie auf die neuen Fahrradständer am Bahnhof. Am Gleis Richtung München hat die Gemeinde im vergangenen Jahr die über 50 Jahre alte Ständeranlage durch moderne Doppelstockparker ersetzt.

Um öffentliche Blühflächen anzulegen, hat sich Türkenfeld um Zuschüsse aus dem Blühpakt Bayern beworben. Außerdem beteiligten sich 24 private Grundbesitzer und die politische Gemeinde im Rahmen der Dorfentwicklung an einer Pflanzaktion mit mehr als 80 Obst- und Laubbäumen sowie 125 Sträuchern.

