Feldweg wird asphaltiert- damit ihn Busse nutzen können

Von: Ulrike Osman

Teilen

Ein Bus am Land. © MVV

Der Augelberg in Pleitmannswang ist eigentlich ein Feldweg. Genutzt wird er jedoch wie eine vollwertige Straße, vor allem von Schwerlastverkehr.

Türkenfeld – Mehrmals täglich fahren dort Linien- und Schulbusse. Entsprechend schlecht ist der Zustand des Weges. Die Gemeinde will ihn nun dauerhaft ertüchtigen.

Der Augelberg dient als Ableitungsstrecke für alle Busse, die die Haltestelle in der Kapellenstraße anfahren. Alternativrouten gibt es eben so wenig wie eine Wendemöglichkeit. „Insofern ist es essentiell, dass der Weg sicher befahrbar ist“, erklärte Sebastian Klaß aus der Bauverwaltung dem Gemeinderat. Die letzte Ertüchtigung mit einer Spritzdecke liege etwa zehn Jahre zurück. Inzwischen haben sich zahlreiche Schlaglöcher gebildet. Die größten Schäden befinden sich im Kurvenbereich und an der Einmündung auf die Kreisstraße.

Da der Busverkehr zugenommen hat, soll der Augelberg eine Asphaltschicht, bestehend aus Trag- und Deckschicht, bekommen. „Das ist Standard im Straßenbau“, so Klaß. Im Gemeinderat hatte niemand Einwände, die Maßnahme wurde einstimmig beschlossen. Umgesetzt werden soll sie bereits in diesem Jahr. Die Kostenschätzung liegt bei 40 000 Euro. os

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.