Böse Überraschung bei Pumpen: Anlagen über 30 Jahre alt - „Wir schaudern bei den Bildern“

Von: Ulrike Osman

Im Untergrund von Au wurden jetzt die Leitungen untersucht. © Hirschberger/dpa

Die Pumpstationen in Türkenfeld müssen saniert werden. Eine Untersuchung ergab jetzt, wie gravierend deren Zustand ist. Der Energieverbrauch ist viel zu hoch.

Türkenfeld – Dass die Pumpstationen des Wasser- und Abwassernetzes in schlechtem Zustand sind, darauf war man in der Gemeinde gefasst. Das ganze Ausmaß des Sanierungsbedarfs brachte jetzt aber eine Vorstudie ans Licht.

Die Pumpen dienen dem Transport von Frischwasser, dem Ausgleich von Höhenunterschieden und dem kontrollierten Abpumpen von Wasser bei Starkregenereignissen. Franz Hofmann vom Planungsbüro HPE hat alle neun Abwasserpumpstationen sowie die Drucksteigerungsanlage Peutenmühle untersucht und präsentierte im Gemeinderat ein desolates Bild.

Die Anlagen sind 30 bis 40 Jahre alt und teilweise korrodiert. Eine Wartung ist nicht mehr möglich, da es die entsprechenden Ersatzteile nicht mehr gibt. Hier und da stieß Hofmann auf notdürftige Reparaturen und Abdichtungen. Viel zu hoch ist der Energieverbrauch. Allein in der Pumpstation Peutenmühle ließe er sich durch eine Erneuerung um 40 Prozent senken, so Hofmann.

„Wir schaudern bei den Bildern“, kommentierte Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU) die Präsentation. Der bislang nur vermutete Handlungsbedarf sei klar gegeben, ein zügiges Vorgehen angezeigt. So könnten in allen Stationen ähnliche oder gleiche technische Komponenten verbaut werden, was den späteren Unterhalt erleichtern würde.

Die Kosten für den Pumpentausch belaufen sich einer ersten Schätzung zufolge auf rund 800 000 Euro. Die Gemeinde hofft auf staatliche Förderung im Rahmen der Kommunalrichtlinie. Hier werden Umbau- und Sanierungsmaßnahmen bezuschusst, die zur Senkung von Treibhausgasen und Energieverbrauch führen.

Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung damit, ein detailliertes Umsetzungskonzept samt Zeitplanung zu erarbeiten und die notwendigen Förderanträge zu stellen.

