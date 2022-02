Radwege mit Heimatkunde zwischen den Orten

Von: Ulrike Osman

Türkenfeld will Radwege schaffen. © Beispielfoto: Jens Büttner/dpa

Die Gemeinde möchte eine neue Radwegeverbindung schaffen – und zwar ohne langwieriges Genehmigungsverfahren, zusätzlichen Flächenverbrauch und aufwändige Baumaßnahmen.

Türkenfeld – Stattdessen sollen vorhandene Wege für Radfahrer ertüchtigt und mit Informationstafeln versehen werden. Das Projekt steht unter dem Motto „Radeln und lernen mit Aussicht: Naherholung und Heimatkunde auf zwei Rädern“.

Die 2,6 Kilometer lange Route soll vom Wildgehege nahe des Gollenbergs über einen land- und forstwirtschaftlich genutzten Weg entlang von Feldern und einem Waldstück Richtung Zankenhausen führen. Unterwegs kommt man an einem Aussichtspunkt mit Blick auf den Ammersee und die Alpen sowie am Ölbach vorbei, der derzeit renaturiert wird. In Zankenhausen hat man über eine Anliegerstraße Anschluss ans Radwegenetz des Landkreises oder man fährt über eine weitere Verbindung zurück nach Türkenfeld.

Ein Rundweg zwischen den Ortschaften werde von den Bürgern schon lange gewünscht, hieß es im Sachvortrag für den Gemeinderat. Aus Kostengründen sei er bisher nicht realisiert worden. Nun jedoch will sich Türkenfeld um Zuschüsse aus der „Radoffensive Bayern“ bewerben. Es handelt sich dabei um ein kurzfristig aufgelegtes Förderprogramm des Freistaats zur Stärkung des Radverkehrs. Die Gemeinde rechnet im Falle eines positiven Bescheids mit Fördergeldern in Höhe von 80 bis 90 Prozent der Projektkosten. Eine erste grobe Schätzung beziffert diese auf 155 000 Euro. Grunderwerb ist nicht notwendig – alle benötigten Flächen gehören der Gemeinde bereits. Der Gemeinderat sagte einstimmig Ja zu einer Bewerbung um die Förderung.

