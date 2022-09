Renaturierung des Höllbachs stößt auf Kritik

Von: Ulrike Osman

Soll renaturiert werden: der Höllbach in Türkenfeld. © mm

Aus dem teils verrohrten, teils zugewachsenen Höllbach soll wieder ein Gewässer werden, an dem sich alle Generationen gerne aufhalten.

Türkenfeld – Entlang der Saliter Straße ist eine innerörtliche Renaturierung mit Wasserspielplatz und Wassertretanlage angedacht. Doch auf einer Anliegerversammlung wurden kritische Stimmen laut.

Dorfentwicklung

Der Wunsch nach einer Aufwertung des Höllbachs war im Zuge der Dorfentwicklung von vielen Bürgern geäußert worden. Inzwischen hat das Planungsbüro Steinbacher Consult im Auftrag der Gemeinde konkrete Vorschläge erarbeitet. Demnach soll der Höllbach im vorderen Bereich der Saliter Straße zugänglich gemacht werden.

Um genügend Raum für einen Aufenthaltsbereich zu schaffen, soll der Straßenverlauf verschwenkt werden, was nach den Worten von Planerin Bettina Steinbacher auch zu einer Geschwindigkeitsreduzierung beitragen würde. Die Pläne sehen eine naturnahe Böschung und Wasserspielelemente für Kinder vor, Natursteine als Sitzmöglichkeiten und eine Wassertretanlage ohne Sohle, lediglich mit hölzernem Handlauf.

All das habe mit einer Renaturierung wenig zu tun, kritisierte Reinhard Sander als Sprecher einiger Anlieger. Bereits jetzt gebe es am Höllbach „wertvolle Vegetation“, die bestehen bleiben sollte. Den Höllbach selbst bezeichnete Sander als „armseliges Rinnsal“, das immer weniger Wasser führe. „Eine Wassertretanlage ist im Höllbach ein absurdes Projekt.“

Die Wasserqualität

Ein weiterer Einwand von Seiten der Bürger bezog sich auf die Wasserqualität, gerade im Hinblick auf spielende Kinder. Das Wasser im Höllbach sei kein Trinkwasser. Auch werde der Aufenthaltsbereich durch die Nähe zur Straße unattraktiv – erst recht, wenn durch die zwei geplanten Baugebiete Saliter Straße Nord und Süd das Verkehrsaufkommen steige. „Da legt sich doch keiner ins Gras“, so Sander.

Aber auch Lob

Nicht alle Anwohner sehen das so. „Mir gefällt sehr gut, was da angegangen wird“, lobte eine Bürgerin. Sie wünschte sich lediglich die Entfernung des kleinen Wertstoffhofs, der nicht ins Wohngebiet gehöre. Derzeit ist eine Verlegung der Container innerhalb der Straße geplant. Wassermenge und -qualität im Höllbach würden im Rahmen eines hydrologischen Gutachtens untersucht, versicherte Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU). Eventuelle Baumfällungen würden nur in Abstimmung mit der Naturschutzbehörde vorgenommen.

Hans Well aus dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft lud die kritischen Anlieger zur Mitwirkung bei der Dorfentwicklung ein. Alle Sitzungen seien öffentlich. Die nächste findet am Mittwoch, 28. September, im Linsenmannsaal statt. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr.

