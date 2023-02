Türkenfeld will Lücken im Glasfasernetz schließen

Von: Ulrike Osman

Der Glasfaserausbau war Thema im Gemeinderat. © dpa

Die weißen Flecken im Glasfasernetz sollen verschwinden. Dass es sie überhaupt gibt, liegt vor allem an der Nachverdichtung, die seit dem Bau des Netzes in Türkenfeld stattgefunden hat. Dadurch wurden an vielen Stellen die Leitungskapazitäten ausgeschöpft.

Türkenfeld – Vor rund 15 Jahren baute die Gemeinde ihr Breitbandnetz in Eigenregie. Damals hatten alle Immobilienbesitzer die Möglichkeit, einen kostenlosen Anschluss zu erhalten. „Von dem Angebot haben damals etwa 80 Prozent der Haushalte Gebrauch gemacht“, erklärte Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU). Für einzelne Bürger räche es sich nun, dass sie – beziehungsweise die damaligen Hausbesitzer – nicht mitmachen wollten. Seinerzeit wurde zwar für mögliche Nacherschließungen ein zusätzliches Kontingent an Leitungen vorgesehen, doch das stößt nun an seine Grenzen.

Doppelhäuser

Staffler nannte als Beispiel ein großes Grundstück in der Schlesierstraße, auf dem nun anstelle eines alten Einzelhäuschens zwei Doppelhäuser stehen. Diese können derzeit nicht gleichwertig mit Breitbandanschlüssen versorgt werden.

„In den letzten beiden Jahren hat sich eine zweistellige Zahl an Bürgerinnen und Bürgern an die Gemeinde gewandt und darum gebeten, nach Wegen zu suchen, Nachanschlüsse zu ermöglichen“, so Staffler. Insgesamt werde das Nacherschließungspotenzial auf maximal 100 Anschlüsse geschätzt. Auch müsse für die geplanten Baugebiete die Breitbandversorgung vorbereitet werden.

Da die Gemeinde im Rahmen der „Bayerischen Gigabitrichtlinie“ die Chance auf staatliche Förderung sieht, soll das Projekt nun angegangen werden. Erster Schritt ist eine Voruntersuchung und Markterkundung. Dabei wird von einem Fachbüro ermittelt, wie viele Haushalte mit weniger als 30 MBit versorgt sind. Sollte sich ein förderfähiges Nacherschließungspotenzial ergeben, könnte die Gemeinde auf Zuschüsse in Höhe von bis zu 90 Prozent der Kosten hoffen. Den Rest müsste sie selber tragen – beziehungsweise die jeweiligen Hausbesitzer.

Nicht genutzt

Bürgermeister Staffler machte kein Hehl daraus, dass er letztere Möglichkeit bevorzugen würde. „Das wäre fair den ersten Anschließern gegenüber.“ Schließlich hätten beim Bau des Netzes alle Bürger die Chance auf einen kostenfreien Anschluss gehabt, und einige hätten diese Möglichkeit bewusst nicht genutzt.

Besonders hohe Kosten stehen vorläufig nicht im Raum. Die Beauftragung des Fachbüros, die der Gemeinderat einstimmig beschloss, kostet knapp 5000 Euro und ist vollständig durch Fördergelder abgedeckt. Da der Gemeinde das Glasfasernetz nicht mehr gehört, wird sie bei der Nacherschließung nicht als Bauherrin auftreten, sondern ein Telekommunikationsunternehmen beauftragen.

