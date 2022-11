„Bedeutungsschwerste Entscheidung“: Schwimmbad wird saniert und wieder eröffnet

Von: Ulrike Osman

Das Türkenfelder Schwimmbad. © Archiv

Ende nächster Woche schließt das Türkenfelder Schulschwimmbad, um über den Winter Energiekosten zu sparen. Nun ist klar: Es wird nach einer Sanierung wieder öffnen.

Türkenfeld – Der Gemeinderat hat einstimmig die Sanierung des Schwimmbads beschlossen. Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU) sprach von der „bedeutungsschwersten Entscheidung der laufenden Wahlperiode mit Auswirkungen auf Jahrzehnte“ und hatte zur Sitzung neben Planer Claus Reitberger auch Schulleiter Markus Istenes eingeladen.

Mehrere Varianten

Dem Gemeinderat lagen zwei Sanierungsvarianten und zwei weitere Alternativen vor – die Schließung des Bades mit oder ohne Umnutzung der Räumlichkeiten. Reitberger stellte dem Gremium Entwürfe für eine Optimal- und eine Basissanierung vor. In beiden Fällen muss das Bad teilweise entkernt und das Schwimmbecken erneuert werden. Erforderlich sind die Schaffung zusätzlicher Umkleiden, Umbauten der Sanitäranlagen, die Herstellung von Barrierefreiheit und Schaffung eines weiteren Notausgangs. Kostenschätzung für diesen Basis-umbau: 4,3 Millionen Euro.

Die Optimalvariante (Kosten: 5,5 Millionen Euro) hätte ein großzügigeres Raumprogramm, die Schaffung zusätzlicher Schulräume, den Umbau der alten Aula und Einbau eines zentralen Aufzugs beinhaltet, mit dem alle Stockwerke des Schulgebäudes erschlossen worden wären. Da für die Luxusversion weder Mittel noch Bedarf vorhanden sind, votierte der Gemeinderat einstimmig für die Basisvariante.

Nachdem 1,5 Millionen Euro an Bundeszuschüssen bereits zugesagt sind, muss Türkenfeld 2,8 Millionen Euro aus eigenen Mitteln aufbringen. Dass man diese Investition trotz anderer laufender Großprojekte und einer vermutlich steigenden Kreisumlage schultern will, war für das Gremium keine Frage. Immerhin sei die Gemeinde schuldenfrei und verfüge über Rücklagen von fast sieben Millionen Euro, wie Marco Göbel (Dorfgemeinschaft/DG) anmerkte.

Staffler geht allerdings davon aus, dass zugunsten der Schwimmbadsanierung andere Projekte „warten oder sterben“ müssen. „Die Lage ist schwer wie selten zuvor.“

Teil des Dorflebens

Das Schwimmbad jedoch ist ein wichtiger Teil des Dorflebens, fand Bianca Federer (Freie Wähler/FW). Außerdem ist Schwimmunterricht als Teil des Lehrplans für Grundschulen vorgeschrieben, wie Schulleiter Istenes unterstrich. Die Gemeinde sei deshalb verpflichtet, die Schule in die Lage zu versetzen, diesen anzubieten. In andere Bäder auszuweichen, sei nicht möglich: „Grafrath und die Amperoase in Bruck sind voll, Germering und Olching zu weit weg.“ Schon jetzt kommen Gastschulen nach Türkenfeld, um das Schwimmbad zu nutzen.

Langfristig sollen durch eine Umstellung der Heiztechnik die Betriebskosten des Bades gesenkt werden. Zudem will man nach Wiedereröffnung maximale Auslastung anstreben und auswärtige Nutzer – private Schwimmkurse und -gruppen – stärker zur Kasse bitten.

