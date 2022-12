Silvesterritt Türkenfeld findet statt - sogar ein Fernseh-Team kommt vorbei

Von: Ulrike Osman

Freuen sich, dass das Pferde-Spektakel nach zwei Jahren wieder stattfindet: Bürgermeister Emanuel Staffler (2. v.r.) mit seinen Stellvertretern Johannes Wagner und Sabeeka Gangjee-Well (2. v.l.) sowie Gespannführerin Andrea Schneider. © Gemeinde Türkenfeld

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause darf der Türkenfelder Silvesterritt heuer endlich wieder stattfinden. Dieses Mal werden sogar Fernsehkameras die Reiter und Gespanne bei ihrem dreimaligen Vorbeiritt an der Kirche begleiten.

Türkenfeld – Der Bayerische Rundfunk will für die Sendung „Zwischen Spessart und Karwendel“ einen ausführlichen Beitrag über den Silvesterritt produzieren (Ausstrahlung 7. Januar ab 17.45 Uhr). Insgesamt drei Tage wird ein Kamerateam vor Ort sein, um nicht nur die Veranstaltung selbst, sondern auch Teilnehmer bei den Vorbereitungen zu begleiten.

Um der TV-Redaktion Hintergrundinformationen zu liefern, hat Gemeindearchivar Dieter Hess alte Unterlagen durchforstet und über die Geschichte des Silvesterritts einiges zutage gefördert, was über das alljährlich Zitierte hinausgeht. Die Tradition, so nahm man lange an, geht zurück auf das frühe 19. Jahrhundert, als eine verheerende Viehseuche – vermutlich Milzbrand – in der Gegend grassierte. „Viehseuchen wurden oft von durchziehenden fremden Truppen eingeschleppt“, erzählt Hess.

Weil die Landbevölkerung den existenzbedrohenden Tierkrankheiten hilflos gegenüberstand, suchte man Zuflucht in der Religion. Und so gelobten die Türkenfelder 1807, jedes Jahr einen Umritt zu Ehren des heiligen Silvester zu veranstalten, wenn ihre Viehbestände von der Seuche verschont bleiben würden – was dann tatsächlich geschah.

Hess hat jedoch herausgefunden, dass die Ursprünge des Silvesterritts sogar noch weiter zurückreichen. Bereits im Jahr 1766 wurde der Heilige in einer Bittprozession angerufen, gefolgt von einer weiteren 1797. Aus diesem Jahr stammt eine Prozessionsfahne, die bis heute erhalten ist.

Dass der frühmittelalterliche Papst Silvester (270-335 n.Chr.) als Schutzpatron der Haustiere verehrt wird, geht zurück auf ein ihm zugeschriebenes Stierwunder. Von der Geschichte gibt es laut Hess mehrere Versionen. Allen gemein ist die Aussage, dass Silvester einen toten Stier wieder zum Leben erweckt haben soll. Der Stierkopf wurde zu einem der Attribute des Heiligen. Eine weitere Geschichte besagt, dass der Kirchenmann seinen Zeitgenossen Kaiser Konstantin von der Lepra geheilt und getauft haben soll.

„Diese Legenden haben zum großen Teil keinen historischen Kern und sind stark vom Volksglauben überformt“, sagt Hess. Soll heißen: Dem zu Lebzeiten eher unspektakulär wirkenden Silvester wurde im Laufe der Jahrhunderte einiges angedichtet. Heiliggesprochen wurde er im Jahr 813. In Türkenfeld erinnert eine 1980 gestiftete Statue an ihn, die bei der Prozession mitgeführt wird.

Wesentlich älter ist ein neugotisches Schaugefäß mit einer Reliquie Silvesters, die bei der Pferdesegnung zum Einsatz kommt. Früher fand diese auf dem Kirchenvorplatz bei geöffneten Kirchentüren und geöffnetem Tabernakel statt. „Die Pferde sollten die Möglichkeit haben, das Allerheiligste zu schauen“, berichtet Gemeindearchivar Hess. In den 1950er Jahren fand die Aufstellung auf dem Schlossplatz statt.

Bis dahin waren es überwiegend Arbeits- und Reitpferde der Bauern, die zum Silvesterritt kamen. Als diese immer mehr durch Maschinen ersetzt wurden und die Freizeitreiterei noch keine Rolle spielte, schrumpfte die Teilnehmerzahl arg zusammen. Zeitweise hielt der Dorfpfarrer zwei Ponys, um überhaupt Tiere für die Segnung zu haben.

In neuerer Zeit kommen – je nach Witterung – bis zu 200 Pferdefreunde mit ihren Tieren und Gespannen nach Türkenfeld. Aufgrund der großen Zahl findet die Segnung im Vorbeireiten statt. Diese Aufgabe übernimmt heuer Pfarrer John Kyazze aus Uganda. Seit einer Urlaubsvertretung vor vielen Jahren unterhält die Kirchengemeinde enge Beziehungen zu dem Geistlichen und unterstützt eine von ihm gegründete Schule in seinem Heimatland.

Der Silvesterritt beginnt am Samstag, 31. Dezember, um 12 Uhr. Die Aufstellung des Zuges findet ab 11.30 Uhr an der Schule statt.