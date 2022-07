Sinkende Preise machen Straßen-Sanierung möglich

Von: Ulrike Osman

Türkenfeld möchte eine Straße sanieren. © Jan Woitas/dpa (Symbolbild)

Die Gemeinde will nach und nach ihre sanierungsbedürftigen Straßen ertüchtigen. An einer Zustandserfassung und Priorisierung wird derzeit im Rathaus gearbeitet.

Türkenfeld – Die Resultate sollen bis Jahresende vorliegen. Da jedoch im Moment die Preise im Tiefbau sinken, möchte die Gemeinde einen der Sanierungskandidaten kurzfristig in Angriff nehmen. Es handelt sich um die St.-Ottilien-Straße außerorts.

Sieht schlimm aus

„Auf Türkenfelder Seite schaut die St.-Ottilien-Straße schlimm aus“, konstatierte Bürgermeister Emanuel Staffler (CSU) im Gemeinderat. Jenseits der Gemeindegrenze hat der Nachbarort Eresing die Straße bereits ertüchtigt. Die Planung und Auftragsvergabe könnte zügig vonstattengehen. Die Kosten würden einer ersten Schätzung zufolge bei etwa 225 000 Euro liegen.

Der Gemeinderat folgte dem Beschlussvorschlag einstimmig, nicht jedoch ganz ohne Bedenken. Stefan Zöllner (Dorfgemeinschaft) befürchtet, dass nach der Sanierung schneller gefahren wird, und forderte Markierungen für Fußgänger und Radfahrer. Dritte Bürgermeisterin Sabeeka Gangjee-Well (Grüne) hatte „Bauchschmerzen“ bei dem Gedanken, dass sich die Gemeinde zusätzlich zu den laufenden Projekten noch mehr Ausgaben auflädt. Rathauschef Staffler argumentierte, dass an den Rücklagen in Höhe von sieben Millionen Euro die Inflation nage und es nicht sinnvoll sei, das Geld liegen zu lassen. „Die Gemeinde-Euros sollen arbeiten, indem wir sie investieren.“

Schwimmbadsanierung?

Auch könne es sein, dass geplante Projekte in den nächsten Jahren nicht umgesetzt werden könnten. Staffler nannte in diesem Zusammenhang die Schwimmbadsanierung. Was, wenn Materialien nicht lieferbar seien oder die Energie nicht mehr bezahlbar? Die Gemeindeverwaltung hat wie berichtet am Mittwoch bekannt gegeben, dass im laufenden Schwimmbadbetrieb gespart werde: durch Absenkung der Temperatur um zwei auf 26 Grad Wasser- und 28 Grad Lufttemperatur.

