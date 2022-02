Toni Mang: Das kurvenreiche Leben eines Weltmeisters

Von: Peter Loder

Fürs Motorradfahren hat Toni Mang mittlerweile kaum mehr Zeit. Doch wenn der 72-Jährige auf die Maschine steigt, dann fährt er nur auf Rennstrecken. © Weber

Den Stolz auf einen berühmten Sohn müssen sich die Landkreise Fürstenfeldbruck und Starnberg teilen: Geboren, aufgewachsen und zur Schule gegangen ist Toni Mang in Inning. Zuhause aber ist der fünffache Motorrad-Weltmeister einige Kurven weiter in Zankenhausen.

Türkenfeld – Im Ortsteil Zankenhausen hat der heute 72-Jährige 1987 ein Haus gebaut. Seitdem lebt er dort mit Ehefrau Renate ein eher beschauliches, zurückgezogenes Leben – angesichts seiner rasanten Vergangenheit.

Am 29. September 1949 in Inning geboren, hatte Toni Mang keine leichte Kindheit. Sein Vater starb früh. In einer Biographie heißt es, dass er dadurch früh zu einem Kämpfer und Individualisten geworden sei. Und als der machte er von sich reden. Zwischen 1956 und 1959 stand er in vier Märchen-Spielfilmen vor der Kamera und hatte in „Die Bremer Stadtmusikanten“ sogar eine Hauptrolle. Dann folgte eine weitere Kurzkarriere: Toni Mang wurde als 16-Jähriger deutscher Skibob- und Junioren-Europameister.

Fans pilgern nach Inning

Schon mit elf Jahren hatte er sein erstes Motorrad bekommen, eine DKW RD 125. Nach der Schule begann er dann eine Lehre als Werkzeugmacher und wandte sich dem motorisierten Rennsport zu. 1970 stieg Mang mit dem Inninger „Wundermechaniker“ Sepp Schlögl in das Team des damals amtierenden Motorrad-Weltmeisters Dieter Braun ein. Und mit Schlögl und Alfons Zender entwickelte er eine Maschine, die nach den Anfangsbuchstaben der Nachnamen des Trios auf SMZ 250 getauft wurde. Mit diesem Motorrad errang Mang bei einem Flugplatzrennen in Augsburg seinen ersten Sieg.

1975 feierte er auf dem Salzburgring beim Großen Preis von Österreich Grand-Prix-Premiere. Der erste Triumph folgte ein Jahr später auf dem Nürburgring. Fünfmal wurde er Weltmeister. 42 Grand-Prix-Siege bei 154 Rennen stehen auf seinem Konto. 1981 wurde er Deutschlands Sportler des Jahres. Das Karriereende kam 1988 – nach einem schweren Sturz in Rijeka.

Basteln in der Keller-Werkstatt

Nach Zankenhausen war Mang gezogen, weil sein Haus in Inning zu einer Pilgerstätte seiner Fans geworden war. „Die Leute haben sich am Fenster die Nase platt gedrückt, wenn ich mal die Füße ausgestreckt habe.“

Mit Stützrädern: Toni Mang ist immer für einen Spaß zu haben. © Archiv

Ein verstecktes Grundstück im Grünen war deshalb sein Wunsch. Nachdem er regelmäßig nach Türkenfeld zum Stammtisch ins Gasthaus Hartl gepilgert war (wo er noch heute verkehrt), war ihm auf der Straße rauf nach Zankenhausen ein Areal am südlichen Ortsrand mit Hanglage aufgefallen. „Ich hab’s dann am Stammtisch mal laut gesagt, dass ich davon begeistert bin.“ Und schon knüpfte Spezl Schorsch die nötigen Kontakte. Bald war das neue Heim bezugsfertig. Zankenhausens rund 360 Einwohner haben seitdem einen weiteren prominenten Mitbürger – ein paar Häuser weiter wohnt mit Hans Well einer der berühmten Biermösl-Blosn-Geschwister.

Noch immer ist Toni Mang begeistert von seinem Domizil. Vor allem, wenn er die „wunderbare Aussicht“ auf den Ammersee genießt. Noch dazu, weil er mit dem Fernglas auch die Kirchspitze seines Geburtsorts Inning erspähen kann.

Werkzeugmacher baut Hühnerstall

Obwohl er einen großen Garten mit Hochbeet und allerlei Gemüse zu bearbeiten hat, verbringt der einstige Champion seine Freizeit größtenteils im Keller: „Ich will gar nicht wissen, wie oft ich jeden Tag die Treppe rauf und runter laufe.“ Dort hat sich der Tüftler eine Werkstatt eingerichtet, konstruiert Maschinen zur Metallverarbeitung und führt Auftragsarbeiten aus den Bereichen Pneumatik, Vakuum-Technik und Hydraulik aus. Mang entwickelte ein elektronisches Kanalprüf- sowie ein Bohrgerät zum Anbau an einen Minibagger. Gerade beschäftigt er sich mit einem kleinen Mofa, dem NSU-Quickly, um es technisch zu verfeinern.

Seit vier Jahren lebt die 26-jährige Tochter in einem Anbau mit im Haus. Und die hat einen Wunsch, den ihr der Papa spätestens im Frühjahr erfüllen will: „Sie will Hühner halten, weshalb ich einen Stall bauen muss.“ Kein Problem, wobei einem dabei sofort der etwas abgewandelte Kinderlied-Ohrwurm von dem im Hühnerstall Motorrad fahrenden Opa einfällt. „So lange ich gesund bin und arbeiten kann, werde ich immer etwas zu tun finden“, hatte Mang anlässlich seines 70. Geburtstags gesagt.

Auf einer Rennstrecke

Fürs Motorradfahren hat der einstige Grand-Prix-Sieger fast keine Zeit mehr. „Wenn, dann fahre ich nur auf einer Rennstrecke und nicht auf einer normalen Straße.“ Eine ganz normale Straße ist beispielsweise der Toni-Mang-Ring, den sein Geburtsort Inning der Sportlegende schon zu Lebzeiten im Ortszentrum gewidmet hat. Vergleichbares im Wahlheimat-Landkreis Fürstenfeldbruck gibt’s noch nicht. Dafür aber eine im Olchinger Fußballstadion platzierte Werbebande, mit der auf die „Toni-Mang-Autowaschanlage“ aufmerksam gemacht werden soll. Tatsächlich wurde die Servicestation im dortigen Gewerbegebiet an der Johann-von-Gutenberg-Straße vom Ex-Weltmeister einst betrieben. Mittlerweile gibt es sie aber längst nicht mehr. Doch die Werbebande blieb.

