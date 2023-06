Trauer um den Kümmerer von Zankenhausen

Nachruf

Von Ulrike Osman schließen

Wenn es um die Gemeinschaft in Zankenhausen ging, dann war Jörg Walcher nicht weit. Nun ist er im Alter von 60 Jahren gestorben.

Zankenhausen –Er war der Kümmerer von Zankenhausen – einer, für den ehrenamtliches Engagement so etwas war wie die zweite Natur. Er drängte nicht nach Posten, doch er übernahm sie, wenn er gebraucht wurde.



„Die Heimat, das Miteinander, die Vereine – all das lag ihm am Herzen wie wenigen anderen“, sagt der Türkenfelder Bürgermeister Emanuel Staffler. Walcher war ein CSU-Parteifreund und eine Sitzungsperiode lang auch Stafflers Fraktionskollege im Gemeinderat. Dort setzte er sich als Referent für Feuerwehr und Rettungswesen mit Nachdruck für seine Themen ein. Seine Kompetenz stand außer Frage, denn er hatte in Zankenhausen als Kommandant die Wehr geleitet. Auch bei den Schützen sowie im Krieger- und Soldatenverein konnte man sich auf ihn verlassen.



Bei der Kommunalwahl im Jahr 2020 trat Jörg Walcher nicht mehr an, er blieb aber im Hintergrund aktiv. Er vergaß keinen runden Geburtstag eines Ortsgruppenmitglieds.



(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Bei Veranstaltungen im Saal des Feuerwehrhauses schlüpfte er in die Rolle des Wirts und versorgte die Anwesenden mit Speis und Trank. Wenn im Ort groß gefeiert werden sollte, kümmerte er sich darum, dass das Festzelt pünktlich stand. Egal ob Maibaum-Aufstellen oder Christkindlmarkt – wenn angepackt werden musste, war der zweifache Familienvater zur Stelle.



„Er war eine tragende Säule der Gemeinschaft und immer bereit, Verantwortung zu übernehmen“, sagt Türkenfelds Bürgermeister Emanuel Staffler. „Einer, der den Laden zusammenhielt und Menschen zusammenbrachte.“



Dabei war Walcher als Mitinhaber und Geschäftsführer eines Betriebs für die Herstellung von Banderolenmaterial auch beruflich stark eingespannt. Seine soziale Ader erlebten auch die Mitarbeiter, wenn der Chef sie zu gemeinsamen Veranstaltungen einlud oder Gutscheine ausgab.



Rathauschef Emanuel Staffler nennt den Verstorbenen „eine tiefe, gute Seele“, die nun in Zankenhausen fehlen wird.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.