Vandalismus: Belohnung ausgesetzt

Der Gemeinderat will Vandalismus in Türkenfeld nicht länger hinnehmen. Nun hat er eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt.

Türkenfeld – Mehrere öffentliche Gebäude und Einrichtungen in Türkenfeld sind in den vergangenen Monaten beschmiert oder mit Aufklebern verunstaltet worden. Betroffen sind auch landwirtschaftliche Gebäude, Verkehrszeichen und Anschlag-Tafeln.

Der Gemeinderat will diese Zerstörung öffentlichen und privaten Eigentums nicht länger hinnehmen. Daher wurde beschlossen, eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro auszusetzen. Wer sachdienliche Hinweise hat, ist dringend aufgerufen, sich in der Gemeindeverwaltung zu melden. Führt ein Hinweis zur polizeiliche Anzeige von Tätern, wird die Belohnung ausbezahlt.