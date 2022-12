„Leerrohr nur 30 Zentimeter entfernt“: Trotzdem Warten auf den Glasfaseranschluss

Von: Ulrike Osman

Der IT-Consultant braucht im neuen Heim schnelles Internet: Christoph Maier vor der Baugrube des geplanten Bungalows. © Osman

Vor Jahren war Türkenfeld Vorreiter in Sachen Glasfaserausbau. Doch wer sich jetzt nachträglich an das Netz anschließen lassen möchte, muss lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Türkenfeld – Warten auf den Glasfaserausbau – das muss man in Türkenfeld. Die Betroffenen bringt das in schwierige Situationen. Einer von ihnen ist Christoph Maier. Er will auf seinem Grundstück ein zweites Haus bauen. Weil es einen schnellen Internetanschluss bekommen soll, wandte sich Maier bereits vor einem halben Jahr an den Netzbetreiber, das Telekommunikationsunternehmen Deutsche Glasfaser. Die Rückmeldung des Unternehmens klang positiv. „Ich sollte einen Bauplan schicken und ein Leerrohr auf meinem Grundstück verlegen“, berichtet Maier. „Doch dann hieß es plötzlich, in Türkenfeld gebe es keine freien Leitungskapazitäten.“ Auf weitere Nachfragen erhielt Maier keine Antwort mehr.

Langsam nervös

Der 57-Jährige wird langsam nervös. Im nächsten Sommer will er mit seiner Frau in den geplanten Bungalow umziehen. Nachdem die beiden Söhne erwachsen sind, will das Ehepaar sich verkleinern. Als IT-Consultant ist Maier aber auf einen schnellen Internetanschluss angewiesen. „Ich arbeite zu 90 Prozent im Homeoffice. Wenn im neuen Haus kein Internet ist, kann ich nicht einziehen.“

Kapazitäten?

Der Türkenfelder ärgert sich – nicht nur, weil nichts vorwärtsgeht, sondern auch, weil ihm vom Netzbetreiber bisher kein Termin, kein Bearbeitungsstatus und kein alternativer Lösungsvorschlag genannt wurden. Die Aussage betreffend der fehlenden freien Leitungskapazitäten kann er nicht glauben. „In ganz Türkenfeld sind Leerrohre verlegt, damit es überall die Möglichkeit gibt, zusätzliche Glasfasern durchzuschießen“, weiß das ehemalige Gemeinderatsmitglied. „Die Infrastruktur wurde ja extra so gebaut, dass man jederzeit neue Leitungen einziehen kann.“

Bürgermeister Emanuel Staffler hat von zwei weiteren Fällen erfahren, in denen Bürger bislang vergeblich auf ihren Anschluss warten. Man bemühe sich, die Betroffenen zu unterstützen. Doch da die Gemeinde ihr ehemaliges Ortsnetz vor drei Jahren an die Deutsche Glasfaser verkauft hat, sind die Einflussmöglichkeiten gering. Zu Engpässen könne es nach Stafflers Verständnis bei Nachverdichtung der Bebauung kommen – also dann, „wenn plötzlich vier Anschlüsse gebraucht werden, wo vorher nur einer war“.

Bis Frühjahr 2023

Die Deutsche Glasfaser teilt auf Tagblatt-Nachfrage mit, dass laut Planung „etwa ein Drittel der aktuell aus Türkenfeld angefragten Nachanschlüsse bis zum Frühjahr 2023“ vorgenommen werden soll. „Für die uns darüber hinaus vorliegenden Anfragen werden wir bis zum April Gespräche mit Baupartnern führen, um den Anwohnern ein verbindliches Angebot für den erforderlichen Tiefbau zukommen zu lassen“, so ein Unternehmenssprecher. Die Zeitverzögerung erklärt er mit dem „aufwändigeren Tiefbau“, der in diesen Fällen erforderlich sei.

Ob er zu den Glücklichen gehört, die im kommenden Frühjahr ihren Anschluss erhalten, weiß Christoph Meier nicht. Eine entsprechende Nachricht der Deutschen Glasfaser hat er jedenfalls bis jetzt nicht bekommen. Dass andererseits der Tiefbau in seinem Fall besonders aufwändig sein soll, kann der 57-Jährige sich nicht vorstellen. „Das Leerrohr liegt 30 Zentimeter von unserer Grundstücksgrenze entfernt.“

