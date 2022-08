Weitere Sperrungen im Türkenfelder Zentrum

Von: Ulrike Osman

In der Ortsmitte von Türkenfeld wird weiterhin viel gebaut. Ab Montag, 22. August, sind deshalb weitere Sperrungen notwendig. © Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

In der Ortsmitte von Türkenfeld wird weiterhin viel gebaut. Wie Bürgermeister Emanuel Staffler informiert, sind ab Montag, 22. August, weitere Sperrungen notwendig.

Türkenfeld - Im Detail geht es um eine halbseitige Sperrung der verkehrstechnisch neuralgischen Kurve der Moorenweiser-/Zankenhausener Straße. In diesem Bereich schreitet derzeit die Sanierung der Straßen voran, zudem die Sanierung der angrenzenden Gehwegbereiche. In der Kurve von Moorenweiser-/Zankenhausener Straße wird unter anderem der Gehweg verbreitert, was, so Staffler, „in Zukunft die Situation für Fußgänger verbessern soll“. Der Verkehr werde abwechselnd halbseitig fließen können, geregelt durch eine Ampelanlage.

In den Folgewochen wird der Kurvenbereich dann tageweise komplett gesperrt werden müssen. Wenn nämlich die Zusammenschlüsse verschiedener Wasserleitungsarme saniert werden, was dringend notwendig ist.

Wegen der Vollsperrung ist die Gemeindeverwaltung von Türkenfeld laut Rathauschef Staffler mit den Landratsämtern Fürstenfeldbruck und Landsberg in Kontakt, „da insbesondere der überörtliche Verkehr auf den Kreisstraßen im Interesse der Anwohner weiträumig umgeleitet werden soll“. Sobald Details bekannt sind, werde er die Bürger darüber informieren.

Bürgermeister Staffler betont aber auch: „Ein gewisses innerörtliches Ausweichen – losgelöst von beschilderten Umleitungen – wird nicht vermeidbar sein.“ Er bitte die betroffenen Anwohner schon jetzt um Verständnis.