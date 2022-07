Türkenfelds ältester Verein feiert sein 150-jähriges Bestehen

Krieger- und Soldaten

Türkenfeld kommt aus dem Feiern gar nicht mehr raus: Nach der Einweihung der umgestalteten Dorfmitte begeht nun der Krieger- und Soldatenverein (KSV) Türkenfeld/Zankenhausen sein 150. Jubiläum mit einem großen Festwochenende. Er ist der älteste aktive Verein in Türkenfeld.

Türkenfeld – Am 8. Dezember 1872 versammelten sich im Gasthaus Schmelcher 55 ehemalige Kriegsteilnehmer und Reservisten, um auf Anregung des Landwirts Adam Resch den Verein aus der Taufe zu heben. Bereits im Jahr darauf wurde eine Fahne angeschafft. Der Nationalismus befand sich auf einem Höhepunkt, wie ein Blick in die Vereinsgeschichte zeigt. „Die rege Lust, das Vaterland mit Gut und Blut zu schützen“, solle „fortwährend eine rege Auffrischung erhalten“, heißt es in einem Mitgliedsbuch von 1904 über den Vereinszweck.

Die Aufzeichnungen aus den eineinhalb Jahrhunderten sind fast vollständig erhalten. Teils werden sie im Gemeindearchiv, teils in einem eigenen Lager des Vereins aufbewahrt. „Es würde Monate dauern, das alles zu lesen“, vermutet der Vorsitzende Andreas Sedlmayr.

Beim Boccia rekrutiert

Der 54-Jährige steht seit 2019 an der Spitze des KSV, nachdem er erst zwei Jahre zuvor eingetreten war. Er hatte beim jährlichen Bocciaturnier des Vereins mitgemacht und wurde vom damaligen Vorsitzenden Michael Winkler, mit dem er befreundet ist, schnell für den Vorstand rekrutiert.

Der Vereinszweck ist längst ein anderer als in der Anfangszeit. Heute geht es darum, die Erinnerung an die Schrecken und Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft wachzuhalten. Zu diesem Zweck finden jährlich Gottesdienste und Totenehrungen an den Kriegerdenkmälern in Türkenfeld und Zankenhausen statt. Außerdem leistet der Verein mit Veranstaltungen wie dem genannten Boccia- und zwei Wattturnieren im Frühjahr und Herbst einen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben im Dorf. Hinzu kommen Feiern und mehrtägige Ausflüge, oft in Verbindung mit dem Besuch eines Soldatenfriedhofs, sowie die Teilnahme am Türkenfelder Silversterritt.

Lange beteiligte sich der KSV an den Haussammlungen zugunsten des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Doch es fanden sich mit der Zeit immer weniger Freiwillige, die bereit waren, mit der Spendendose von Tür zu Tür zu gehen.

Nur ein aktiver Soldat

Unter den aktuell rund 180 Mitgliedern ist nach Sedlmayrs Informationen lediglich ein aktiver Soldat. Der Vorsitzende selbst hat seit dem Grundwehrdienst nichts mit der Bundeswehr zu tun gehabt, aber darauf kommt es auch nicht an. „Wir sind für jeden zugänglich, auch wenn der Name Krieger- und Soldatenverein vielleicht etwas abschreckt“, sagt der Mechaniker, der bei BMW in der Montage arbeitet. Längst sind unter den Mitgliedern auch weibliche, immerhin 16 an der Zahl. Zwei von ihnen sitzen im Vorstand. „Ohne Frauen geht es nicht“, sagt Sedlmayr.

Das älteste Mitglied ist 94 Jahre alt, das jüngste ist mit 21 Jahren die Tochter der Schriftführerin. Ein Überalterungsproblem hat der KSV trotzdem – das Durchschnittsalter der Mitglieder liegt bei 70 Jahren. So lässt sich die Vereinsstärke nur mit Mühe konstant halten. „2019 habe ich 13 neue Mitglieder angeworben, und zwölf sind gestorben“, erzählt Sedlmayr.

Doch nun wird erstmal gefeiert. Ein zehnköpfiger Festausschuss ist seit Monaten mit den Vorbereitungen für das Vereinsjubiläum beschäftigt, 40 freiwillige Helfer stehen für die Durchführung bereit. Sedlmayr ist guter Dinge. „Wir sind mit allem im Plan, und die Wettervorhersage fürs Wochenende schaut auch gut aus.“

Das Programm

Am Wochenende ist in Türkenfeld Einiges geboten: Der Krieger- und SoldatenvereinTürkenfeld/Zankenhausen hat ein buntes Programm auf die Beine gestellt.



Samstag, 30. Juli: 17 Uhr, Totenehrung am Kriegerdenkmal mit Salutschießen des Böllerschützenzugs Grafrath; 17.30 Uhr, Standkonzert im Schlosshof mit Blaskapelle und Blasorchester Türkenfeld, anschließend Zug zur Schönberg-Aula; 19 Uhr, Eröffnung durch den Schirmherrn, Bürgermeister Emanuel Staffler, Bieranstich, musikalisch umrahmt von der Blaskapelle Türkenfeld; 20 Uhr, Bayerischer Abend mit Maßkrug stemmen



Sonntag, 31.Juli: 10.30 Uhr, Festgottesdienst in der Schönberg-Aula; 12 Uhr, gemeinsames Mittagessen, musikalisch begleitet vom Blasorchester Türkenfeld; 13.30 Uhr, Aufstellung zum Festzug; 14 Uhr, Festzug durch Türkenfeld; anschließend Festausklang bei Kaffee und Kuchen, Musik: Blaskapelle Türkenfeld; ca. 19 Uhr, Ende der Veranstaltung.

